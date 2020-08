Se dovesse vincere la Champions League dove potrebbe arrivare le quotazioni della Juventus?

La domanda è d’obbligo visto che l’impatto negativo che ha avuto la vittoria scudetto e la prossima ripartenza della massima competizione calcistica europea. Quasi come se fosse una cosa scontata. Solo il raggiungimento del sogno, finora proibito, Champions League potrebbe dare la sferzata al rialzo alle quotazioni della Juventus.

D’altra parte come tutti i titoli azionari legati allo sport, sono i risultati sportivi che determino l’andamento dei prezzi.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Se dovesse vincere la Champions League dove potrebbe arrivare le quotazioni della Juventus? La risposta all’analisi grafica e previsionale

Il titolo Juventus (MIL: JUVE) ha chiuso la seduta del 30 luglio con un ribasso del 3,73% rispetto alla seduta precedente a quota 0,8716€.

Time frame giornaliero

Con il tracollo seguito alla vittoria scudetto le quotazioni si stanno avviando verso il II° obiettivo di prezzo in area 0,80663€. La rottura di questo supporto aprirebbe le porte al raggiungimento del III° obiettivo di prezzo in area 0,70144€. Su questi livelli si potrebbe iniziare ad acquistare il titolo.

Un’altra possibilità di acquisto si verrebbe a creare nel caso in cui nei prossimi giorni le quotazioni dovessero rompere al rialzo la resistenza in area 0,91223€.

Time frame settimanale

Dopo settimane di fallimenti dei tentativi di rompere al rialzo la forte resistenza in area 0,97657€, le quotazioni stanno ripiegando verso il primo supporto utile in area 0,81334€. È interessante notare come questo valore sia molto vicino a quello del II° obiettivo di prezzo individuato sul time frame giornaliero in area 0,80663€.

Una ripartenza da questa area con conseguente rottura di area 0,97657€ potrebbe far esplodere le quotazioni verso gli obiettivi in area 1,41773€ e 1,6111€ con prospettive di performance pari a oltre il 100% dai livelli attuali.

Time frame mensile

A meno che durante la seduta del 31 luglio non ci siano disastri, le quotazioni dovrebbero chiudere sopra il supporto in area 0,83473€ lasciando aperte tutte le possibilità di un allungo rialzista verso gli obiettivi indicati in figura.

Da notare che la massima estensione rialzista offre un potenziale di apprezzamento delle quotazioni superiore al 200%.

Approfondimento

Il ribasso dei mercati da molti inaspettato potrebbe essere anche molto forte. Prime bozze di obiettivi dei prezzi