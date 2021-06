Il cambio di stagione può generare diversi cambiamenti nel nostro corpo. Uno di questi è l’insonnia. Si tratta di un disturbo del sonno molto diffuso, che riguarda tra i 12 e i 15 milioni di persone.

L’insonnia può avere diverse cause e colpisce soprattutto le donne, in special modo durante la menopausa.

Anche lo stile di vita e il nostro carattere possono incidere sull’insonnia. Le preoccupazioni, i pensieri, possono influire negativamente sul nostro ritmo sonno-veglia. Il risultato è che la mattina ci alzeremo dal letto più stanchi e spossati della sera precedente.

Per questo motivo, in questo articolo forniremo alcuni suggerimenti per cercare di contenere il problema dell’insonnia, a partire dall’alimentazione.

Se dormiamo male e ci svegliamo spesso durante la notte potremmo aver bisogno di un semplice carciofo per risolvere questi problemi

Quelle che leggeremo sono alcune delle linee guida da seguire per risolvere il problema, nei casi meno gravi.

La prima cosa da fare è cercare di curare l’alimentazione. È profondamente sbagliato digiunare, ma lo è anche abbuffarsi troppo, soprattutto a cena. Mangiare un piatto di pasta la sera potrebbe essere una buona idea. Infatti, la pasta può favorire il rilassamento e, quindi, conciliare il sonno.

Ovviamente sulla nostra tavola non dovranno mai mancare frutta e verdura fresca, soprattutto quella di stagione.

Anche la digestione potrebbe risentire del cambio di stagione. Se l’intestino fa i capricci e se ci sentiamo appesantiti, potremmo aiutare il nostro corpo con una bella depurazione. È proprio qui che entra in gioco il carciofo.

L’importanza della depurazione

Se digeriamo male e il nostro intestino fa un po’ i capricci, potremmo affidarci a delle buone tisane detox.

Ad esempio, una tisana a base di carciofo faciliterà la digestione e aiuterà a depurare il nostro corpo. In questo modo, espelleremo tossine e liquidi in eccesso, e faremo stare bene il nostro fegato.

Facilitando la digestione, aiuteremo il nostro benessere ed elimineremo parte dei fastidi che possono generare l’insonnia. Ecco perché se dormiamo male e ci svegliamo spesso durante la notte potremmo aver bisogno di un semplice carciofo per risolvere questi problemi.

Approfondimento

