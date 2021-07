Dormire è fondamentale ma lo è soprattutto dormire bene. Quante volte ci capita di svegliarci con la sensazione di non aver riposato bene o di essere ancora stanchi.

Ecco, riposare bene è essenziale, per poi affrontare la giornata con la grinta giusta. Possiamo trovare un modo per toglierci di dosso quella sensazione di stanchezza a prima mattina. Quella spossatezza che non ci spieghiamo da dove arrivi.

Se dormiamo male dobbiamo affidarci assolutamente a questo incredibile rimedio naturale

Ultimamente per porre rimedio a questo problema si studiano le cose più assurde. Ultrasuoni, infusi prima di addormentarsi o nuovi medicinali. Esiste un sistema naturale per dormire meglio che in pochi conoscono.

Ci aiuta il nostro naso e le sensazioni che l’olfatto può generare. Anche se dormiamo respiriamo in continuazione e quindi captiamo gli odori che poi il nostro cervello rielabora. Il rimedio naturale di cui parleremo oggi è l’aromaterapia.

Che cos’è

L’aromaterapia è una pratica che sfrutta gli oli essenziali di alcune piante, con effetti benefici per corpo e mente. Ci aiuta con il nostro equilibrio psicofisico. Gli oli essenziali sono la concentrazione dei profumi che rilasciano le piante e sfruttando il loro profumo riusciamo ad avere dei preziosi benefici.

Oggi ci concentreremo soprattutto su 3 fragranze che conciliano il sonno.

La prima di cui vogliamo parlare è l’ylang ylang. L’olio essenziale derivato dalle foglie della cananga odorata. Sono tanti gli studi che riguardano gli oli essenziali e i loro effetti calmanti e rilassanti. E hanno confermato le proprietà dell’ylang ylang.

Ma anche lavanda e bergamotto

Conosciamo tutti la pianta della lavanda, ha dei colori bellissimi, oltre al suo fantastico profumo. La lavanda ha proprietà calmanti e riequilibranti. Il suo profumo rilassa e dona più equilibrio alla nostra mente. È consigliata anche in caso di febbre e raffreddore.

Ma anche gli oli essenziali di bergamotto hanno ottimi effetti contro stress e depressione. Stati d’animo attuali che affliggono quasi l’intera popolazione.

Quindi, se dormiamo male, dobbiamo affidarci assolutamente a questo incredibile rimedio naturale. L’aromaterapia con questi tre oli essenziali può aiutarci a dormire meglio e a combattere stati depressivi temporanei.

Ovviamente non si possono assolutamente sostituire ai farmaci.

