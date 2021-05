C’erano una volta le mitiche cartoline, che con tutti i loro difetti, immortalavano colori e paesaggi delle nostre vacanze. Assieme, magari a delle macchine fotografiche che allora sembravano futuristiche, ma che oggi ci fanno sorridere per le loro funzionalità. Se dopo un anno di sofferenze desideriamo una vacanza da sogno, ma a prezzi abbordabili, non facciamoci sfuggire queste isole che rimarranno per sempre impresse nella mente e nel cuore. L’Italia ha il vantaggio di essere al centro del Mediterraneo, e per questo dobbiamo approfittarne.

Tra storia cielo e mare

Chi c’è stato, giura di volerci tornare. Parliamo di una delle isole greche più affascinanti in assoluto: Kos. Questa perla della vicina Grecia riesce incredibilmente a donare ai suoi turisti, spiagge strepitose, mare cristallino e un’infinità di panorami mozzafiato. Senza contare le innumerevoli testimonianze storiche di ogni epoca e quel sapore internazionale, dovuto al suo turismo di ogni dove. Non facciamoci spaventare, perché è comunque possibile prenotare un soggiorno a Kos, approfittando magari dei B&B, delle locande e degli affittacamere.

Una meta totalmente sconosciuta

Una meta totalmente sconosciuta

Siamo sempre nel Mediterraneo, di fronte però questa volta alle coste francesi. Non lontani dalla caotica Marsiglia, queste isole, dall'aspetto caraibico, sono l'ideale per chi cerca una vacanza tra le bellezze della natura. Il suo capoluogo Porquerolles, dal nome quasi impronunciabile, è invece una meta meravigliosa, immersa tra boschi e splendide insenature. Non spaventiamoci assolutamente per l'idea che questo posto sia poco conosciuto, perché su internet troveremo recensite tutte le migliori strutture esistenti. I prezzi sono assolutamente abbordabili, considerando che per la Francia, queste isole fanno comunque parte della rinomatissima e aristocratica Costa Azzurra.

Approfondimento

