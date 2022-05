Pochi riescono a resistere a un invito a cena al ristorante cinese. La cucina cinese è senza dubbio una delle più amate in tutto il Mondo e si è fatta strada persino in Italia. Nonostante la fedeltà di ogni italiano alla cucina nazionale, i ristoranti cinesi sono tra i più frequentati quando si esce con un gruppo di amici. Ma c’è un problema: molti piatti della cucina cinese sono ricchi e pesanti.

Chi non è abituato a consumarli rischia di non digerire bene dopo una scorpacciata al ristorante cinese. Se ci capita sempre di trascorrere una notte insonne dopo una cena al ristorante cinese, non per questo dobbiamo rinunciarci da ora in poi. Basta scegliere in maniera oculata i piatti da ordinare. Il menù è talmente vario che certamente troveremo qualcosa che fa al caso nostro.

Le salse e i fritti sono banditi

La prima regola, se abbiamo lo stomaco delicato, è di dire no a piatti molto ricchi di salse e ai piatti fritti. Le salse, oltre ad essere molto salate e quindi costringerci a bere molto in seguito, non fanno per niente bene a chi già soffre di acidità di stomaco e digestione lenta. Stesso accorgimento per i fritti che, come ben sappiamo, possono infiammare le mucose del nostro stomaco.

Se dopo il ristorante cinese abbiamo mal di pancia proviamo a ordinare questi piatti dal menu molto più facili da digerire

Ma se abbiamo escluso prodotti ricchi di salse e fritti, che cosa possiamo ordinare dal menù? Molto semplice: dobbiamo preferire i piatti con cottura a vapore, alla griglia, o al massimo alla piastra. Questo non ci costringerà affatto a rinunciare al gusto. Il menù di ogni ristorante cinese è infatti ricchissimo di pietanze adatte ai nostri scopi: leggere, ma non per questo meno saporite. Vediamone alcune.

Scegliamo pietanze cotte al vapore, alla griglia o stufate, e ordiniamo un tè caldo

Ordiniamo dei ravioli al vapore, tra i piatti più amati in Cina, come antipasto. Oppure delle saporitissime insalate, come quella di alghe. Come primo piatto, puntiamo su una zuppa, sia vegetariana che con la carne. Per il secondo scegliamo del pesce alla griglia, oppure delle patate alla piastra, o ancora delle verdure al vapore. Per aiutarci a digerire meglio, ordiniamo un tè caldo al gelsomino. Se dopo il ristorante cinese abbiamo mal di pancia, ricordiamoci di bere una tisana digestiva, quando torniamo a casa, e di applicare alcune regole d’oro per la buona digestione. Non dovremo più temere di trascorrere una notte insonne.

Lettura consigliata

Il trucco per fare il riso al vapore leggerissimo e fragrante senza vaporiera