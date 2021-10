Se domani il titolo Maire Tecnimont rompe la resistenza storica potrebbe guadagnare oltre il 50%. Parliamo di resistenza storica in quanto sono ormai 8 settimane che le quotazioni cercano di avere ragione della resistenza in area 3,44 euro. In questo caso la proiezione rialzista prenderebbe forza e potrebbe spingere le quotazioni verso gli obiettivi indicati in figura. In particolare, il I obiettivo di prezzo in area 3,9 euro e a seguire il II obiettivo di prezzo in area 4,666 euro. La massima estensione del rialzo in corso, invece, si trova in area 5,43 euro per un potenziale rialzista di oltre il 50%.

Qualora, invece, dovessero continuare le difficoltà nel superare il primo ostacolo in area 3,44 euro potremmo, con elevate probabilità, assistere a una fase ribassista che, visto quanto accaduto nell’ultimo anno, potrebbe anche essere salutare. Le quotazioni di Maire Tecnimont, infatti, hanno guadagnato nell’ultimo anno oltre il 130% facendo molto meglio del settore di riferimento dopo che per anni hanno fatto peggio.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Ricordiamo che in un precedente report, quando il titolo quotava in area 2,9 euro, titolavamo la chiusura settimanale potrebbe segnare l’inizio di un nuovo rialzo per le azioni Maire Tecnimont

Quale scenario è favorito tra quello rialzista e ribassista?

Se si guarda ai nostri indicatori, in particolare allo Swing Indicator, notiamo subito come negli ultimi mesi non ci sono stati segnali rialzisti. Anzi, a inizio settembre c’è stato un segnale di vendita.

Un altro aspetto che deve indurre i rialzisti alla prudenza è quello legato ai volumi scambiati sul titolo. Per la settimana in corso, durante la quale ancora una volta i rialzisti non sono riusciti ad avere la meglio, i volumi sono stati in forte aumento. Fare, quindi, molta attenzione.

A sostegno dei rialzisti, però, ci sono moltissime indicazioni riguardo la sua sottovalutazione. Ad esempio il rapporto prezzo/utili di Maire Tecnimont è inferiore di circa il 20%. Inoltre, il titolo è valutato in 2021 a 0.42 volte il suo fatturato, ovvero livelli di valutazione molto interessanti rispetto ad altre società quotate.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 10%.

Se domani il titolo Maire Tecnimont rompe la resistenza storica potrebbe guadagnare oltre il 50%: le indicazioni dell’analisi grafica

Maire Tecnimont (MIL:MT) ha chiuso la seduta del 30 settembre a quota 3,368 euro in ribasso del 3,22% rispetto alla chiusura precedente.

Time frame settimanale