Talune informazioni sulla persona sono coperte da privacy in quanto strettamente personali, altre no. In particolare, i redditi di una persona rappresentano un’informazione conoscibile in presenza di determinate condizioni.

Certamente, non potremo sapere quanto guadagna una persona solo per gusto personale o per mera velleità. Occorre, nella specie, avere un interesse concreto ed attuale che giustifichi l’accesso a determinate informazioni. Ad esempio, dobbiamo avere interesse a recuperare una somma o oppure ad avere una garanzia per un’operazione patrimoniale.

Quindi, se dobbiamo recuperare dei soldi da una persona e vogliamo sapere quanto guadagna, dobbiamo ricorrere a questo semplice metodo che ci chiarirà ogni dubbio.

Come avere informazioni sul reddito di una persona

Come detto, per conoscere il reddito di una persona, occorre avere una motivazione specifica. In particolare, ciò è possibile in due casi.

Il primo ricorre quando tale accertamento è importante ai fini della difesa in un giudizio.

Il secondo, quando è in corso una procedura di recupero crediti.

In questi casi, una parte della giurisprudenza reputa che il cittadino abbia il diritto di accedere direttamente alle informazioni che gli interessano. Ciò, mediante una semplice richiesta scritta di accesso agli atti amministrativi. Nella stessa, ovviamente, vanno indicati tutti gli estremi necessari e la motivazione.

Il metodo semplice per conoscere i guadagni di un soggetto

Quindi, se la motivazione è fondata e la richiesta dettagliata, non è necessario che la causa sia già in corso. Basta la sussistenza di un interesse concreto e attuale. A quel punto, l’Amministrazione ha 30 giorni di tempo per rispondere.

In difetto di risposta, l’istanza si considera respinta. In questo caso, l’istante ha il diritto di impugnare il silenzio-diniego dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni.

Alcuni, tuttavia, reputano che detta richiesta possa avere un esito positivo solo in caso di autorizzazione del giudice.

Tuttavia, se dobbiamo recuperare dei soldi da una persona e vogliamo sapere quanto guadagna, dobbiamo ricorrere a questo semplice metodo che ci chiarirà ogni dubbio. Conviene sempre tentare questa strada semplice e veloce, approfittando proprio del favorevole orientamento giurisprudenziale. Ciò in quanto se le informazioni richieste vengono fornite, avremo recuperato un sacco di tempo per sapere come recuperare la somma che ci spetta.

