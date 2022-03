Provare nuovi piatti in cucina è sempre un piacere e, soprattutto, una grande forma di creatività. E se si è a dieta, non vuol dire che si debba anche rinunciare a questa passione. Infatti, se ci dedicassimo a piatti con poche calorie ma allo stesso tempo ricchi di gusto, saremo sicuramente più che soddisfatti. Oggi vogliamo presentare una ricetta, che potrebbe fare al caso nostro e che sicuramente ci aiuterebbe a mantenerci sazi senza tralasciare il gusto.

Un’insalata di agretti deliziosa è la ricetta che potrebbe aiutarci a sentirci sazi e soddisfatti favorendo il transito intestinale e un’alimentazione sana

Oggi parliamo, quindi, di una particolare insalata. Ingrediente principe: gli agretti. In questo nostro precedente articolo, avevamo già evidenziato le grandi proprietà degli agretti. Stiamo parlando di una verdura che, soprattutto nei regimi dietetici, può darci una mano non indifferente. Favorendo, infatti, il transito intestinale e donando una sensazione piena di sazietà, potremmo sicuramente sfruttarla nelle nostre ricette. E quella di oggi è davvero deliziosa. Si tratta, infatti, dell’insalata di agretti su un tenero cuore di bue. Gli ingredienti per realizzarla sono i seguenti:

180 g di agretti;

2 pomodori cuore di bue;

1 spicchio di aglio;

2 fette di pane integrale;

1 cipolla;

olio extravergine di oliva;

limone;

sale.

Se desideriamo una pancia piatta senza sentire sempre quel fastidioso brontolio allo stomaco, dovremmo puntare su questo ingrediente cucinandolo così

Per prima cosa, occupiamoci dei nostri agretti. Laviamoli con cura, così da pulirli a dovere, e facciamoli lessare in una pentola piena d’acqua. Quando saranno pronti, mettiamoli in padella, con l’acqua al posto dell’olio. Aggiungiamo anche uno spicchio di cipolla per insaporire il tutto. Ora, tostiamo le due fette di pane che abbiamo messo da parte. Quando saranno pronte, strofiniamo lo spicchio d’aglio su entrambe, per donare ancora più sapore. Tagliamo anche in due i pomodori. E ora è il momento di impiattare. Sul fondo del piatto, sistemiamo la metà di pomodoro e versiamo su di essa gli agretti appena cotti. Mettiamo accanto il pane tostato con sapore di aglio e aggiungiamo un cucchiaino di olio extravergine di oliva e un pizzico di sale.

Concludiamo il tutto con del succo di limone appena spremuto. Dunque, se desideriamo una pancia piatta senza sentire sempre fame, potremmo puntare su questa ricetta. Ovviamente, prima di prendere scelte e cambiare il nostro regime alimentare, confrontiamoci con un medico di fiducia. Solo un esperto, che conosce personalmente il nostro organismo, potrà darci delle risposte reali, concrete e sicure.

