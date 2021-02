Le nostre attese erano che fra ieri ed oggi doveva iniziare un movimento transitorio al ribasso per i mercati, e questo dovrebbe rimanere confinato in 1/2 punti percentuali per poi far ripartire gli acquisti. Oggi, dopo un inizio in forza, hanno prevalso le vendite. Come regolarsi? Se da domani non si riparte al rialzo, il ritracciamento dei mercati potrebbe durare fino a lunedì.

Ci sono diversi oscillatori che hanno già scaricato il recente eccesso rialzista e quindi già da domani si potrebbe ripartire al rialzo. Come al solito però è importante capire non quello che accade durante le giornate di contrattazione, ma come si posizioneranno i prezzi a fine giornata. Quindi, meglio attendere sviluppi.

Ora andiamo a tracciare la nostra solita mappa dei prezzi, partendo dalle quotazioni attuali per definire la tendenza in corso e lo scenario che potrebbe profilarsi nei prossimi giorni.

Alle 21:03 del 10 febbraio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

13.948

Eurostoxx Future

3.646

Ftse Mib Future

23.285

S&P 500 Index

3.914

Non vediamo eccessi ribassisti e tutto sembra essere in linea con quanto scritto nella premessa di questo report.

All’inizio di un rialzo fino alla prima settimana di agosto?

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani.

Nella peggiore delle ipotesi non vediamo ribassi oltre lunedì prossimo, anzi riteniamo che i livelli attuali siano preparatori ad una forte fase direzionale. Come al solito poi conteranno i livelli operativi che avranno la prevalenza e quindi agiremo sui reali prezzi che si formeranno.

Dax Future

Ritracciamento in corso. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera dell’ 11 febbraio superiore a 14.078.

Eurostoxx Future

Ritracciamento in corso. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera dell’ 11 febbraio superiore a 13.672.

Ftse Mib Future

Ritracciamento in corso. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera dell’ 11 febbraio superiore a 23.440.

S&P 500 Index

Ritracciamento in corso. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera dell’ 11 febbraio superiore a 3.916.

Attenzione, ora non è il momento di fare acquisti ma di attendere sviluppi senza nemmeno aprire posizioni al ribasso.

Si procederà per step e domani sera capiremo se si riparte subito o meno al rialzo, altrimenti sono possibili altri movimenti ribassisti fino a lunedì.