I reni sono organi che svolgono funzioni importantissime all’interno del nostro organismo. Il Centro di Ricerca Humanitas infatti ci ricorda che i reni svolgono diverse funzioni. Producono l’urina e permettono così di eliminare le scorie in eccesso. Però i reni sono anche fondamentali per secernere (cioè elaborare, produrre) l’ormone responsabile della produzione di globuli rossi e ancora elaborano la vitamina D. Quindi è facile intuire quanto la corretta funzionalità sia importante per il nostro benessere. La conoscenza e la prevenzione sono le due coordinate da seguire soprattutto a partire dai 45-50 anni.

Malattia renale cronica

Il Ministero della Salute definisce quale malattia renale cronica quella situazione clinica complessa che comporta un’alterazione delle funzioni renali a più livelli. Questa si concretizza in diverse malattie renali o altre patologie che poi vanno a colpire anche i reni. Per questo è importante sapere che se controlliamo questi valori e queste patologie possiamo prevenire la malattia renale cronica.

Comportamenti da adottare

La malattia renale cronica si può prevenire, secondo quanto riferisce il Ministero, o quantomeno possiamo provare a posticiparne la comparsa, contrastarne la gravità e ritardarne le complicanze. È importante adottare comportamenti corretti fin da giovanissimi. Tra gli altri il Ministero della Salute raccomanda:

corretta alimentazione;

regolare attività fisica;

controllo del peso;

cessazione del fumo;

astensione dal consumo di alcol.

Si tratta di piccoli accorgimenti che però pratichiamo con difficoltà o solo alla comparsa dei primi sintomi. Perché, ammettiamolo, finché ci sentiamo con un fisico da leoni tendiamo a strafare con la promessa (vana) di cambiare rotta. Da domani e poi da domani ancora senza iniziare mai.

Se controlliamo questi valori e queste patologie possiamo prevenire la malattia renale cronica

Se godiamo di un corpo sano iniziamo la prevenzione adottando uno stile di vita e alimentare sano. Le persone a rischio invece, cioè chi soffre di diabete, ipertensione e cardiopatia, possono monitorare costantemente l’evolversi delle loro patologie. Contestualmente possono verificare i valori di:

creatinina;

esame delle urine.

Il monitoraggio di questi due valori ci aiuta molto a identificare precocemente la malattia.

Chi è già malato

Per chi è già alle prese con la malattia renale cronica, oltre all’importanza di seguire uno stile di vita sano con grande severità, è fondamentale seguire la terapia prescritta e tutte le indicazioni del proprio medico. Importante è anche essere consapevoli del proprio stato in modo da saperlo gestire con serena razionalità per evitare un’accelerazione della patologia.

Un consiglio

Dalla rielaborazione delle indicazioni ministeriali non possiamo che concludere che la prevenzione inizia in tempi non sospetti. Quindi facciamo attenzione alle abbuffate, soprattutto se frequenti e addirittura ordinarie, alla vita sedentaria e ai vizi del fumo e dell’alcol.