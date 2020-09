Se compi 40 anni, è ora di far sparire le rughe e regalarti un viaggio da sogno alle Antille. Metti un salvadanaio in bagno e versa lì dentro la somma che spendi abitualmente per latte detergente, scrub e creme antirughe. Fra sei mesi, quando si potrà viaggiare più serenamente, avrai risparmiato un bel gruzzolo per finanziare la vacanza. Lo sapevi che la Martinica è una regione della Francia? Puoi contare sull’assistenza sanitaria pubblica europea. Replica due volte alla settimana la beauty routine coloniale offerta dalle spa nelle splendide isole dell’Atlantico come Martinica e Guadalupa. Ecco, passo per passo, come risparmiare per il viaggio e ritrovarsi una pelle di seta. Basta seguire i consigli degli esperti di Salute e Benessere di Proiezionidiborsa.

Un bagno tropicale allo zucchero e lime

Pelle di seta in tre mosse, con la beauty routine delle Antille. Detergi le mani e il viso con succo di un lime appena tagliato e zucchero di canna a macinatura finissima. Metti direttamente il succo sulle mani e poi aggiungi, una ad una, le cucchiaiate di zucchero di canna. Incrocia le dita e sfrega per cinque minuti, insistendo sulle zone più difficili, sul palmo e sui polpastrelli che stressiamo continuamente sulle tastiere di computer e telefoni. Ma anche sul mento, sulla fronte e sull’attaccatura delle narici. Sciacquare con acqua tiepida.

Maschera al miele millefiori

La Martinica ci stupisce per la quantità di parchi e giardini traboccanti di fiori. Le stelle di Natale che noi compriamo, lì sono alte quattro metri. Le pareti delle case sono coperte di gelsomini. Tra i cespugli di ibisco, volano passerotti azzurri, piccoli come un uovo, i colibrì. Se compi 40 anni, fai sparire le rughe e regalati un viaggio: vai a vedere le Antille dal vivo. Intanto ammirale sul web mentre ti rilassi con una maschera al mango e miele tropicale, acquistato in un negozio equo solidale. Cinque cucchiai di miele, mescolati al liquido che esce dalla buccia di un mango, pestata in un mortaio, vanno stesi su viso, mani e collo. Durante i minuti di posa della maschera, si può gustare il mango fresco o frullato con lime e ananas, ascoltando musica della Guadalupa.

Se compi 40 anni, fai sparire le rughe e regalati un viaggio

Per concludere, fare lo scrub di limone e zucchero di canna sotto la doccia, sfregando delicatamente il resto del corpo e insistendo su gomiti, talloni e ginocchia. A seguire, un massaggio profumato dalla testa ai piedi con olio di cocco alla gardenia. Insistere delicatamente sul cuoio capelluto e tenere in posa per due ore prima di fare lo shampoo. Il migliore olio di cocco si chiama monoi tiare e arriva direttamente dalla Polinesia o dalle Antille. E a proposito, buon viaggio!