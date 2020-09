Se compaiono delle macchie rosse sul viso devo preoccuparmi?

Quando sulla pelle del viso o del nostro corpo compaiono delle macchie rosse, le cause possono essere riconducibili molti fattori. Innanzitutto, è fondamentale capire se abbinato alle macchie ci sia anche il prurito. La prima cosa da fare, come consigliano i nostri Esperti, è comunque rivolgersi a un medico o a un dermatologo. Se compaiono delle macchie rosse sul viso devo preoccuparmi, ce lo dirà quindi uno specialista.

Alcune cause

Senza creare panico e preoccupazione, vediamo assieme quali sono le principali fonti di macchie rosse che possono apparire sulla nostra pelle:

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

acne; rosacea; dermatite; forme allergiche; morbillo; petecchie.

Abbiamo preso in considerazione quelle più comuni, ma non bisogna mai sottovalutare comunque la presenza di macchie sulla pelle che rimanga per più di qualche giorno.

La dermatite

Se compaiono delle macchie rosse sul viso devo preoccuparmi, oppure potrebbe trattarsi anche di qualche infiammazione dell’epidermide. Le dermatiti sono infatti abbastanza comuni e possono portare ad avere la pelle secca e screpolata e un fastidioso prurito. Possono essere causate da sostanze chimiche, da allergie ad alimenti che assumiamo, dal sole, dal sudore, ma anche dallo stress. Le allergie alimentari, che sono tra l’altro abbastanza comuni, al rossore della pelle, uniscono gruppi di centinaia di macchioline, che causano fastidiosi pruriti.

Il morbillo

Purtroppo, negli ultimi anni, siamo tornati a parlare con insistenza del morbillo. Non tanto tra i bambini, che comunque ne sono vaccinati, ma tra gli adulti. Il morbillo sfoga e palesa subito la sua presenza con le macchie rosse sulla pancia e nelle parti più delicate della pelle del nostro corpo. Provoca un prurito talmente fastidioso, da causare la rimozione violenta da parte nostra degli arrossamenti, che però si trasformano poi in cicatrici permanenti.

Le petecchie

Le petecchie sono piccole macchie rosse della pelle provocate dall’uscita del sangue dai capillari. Non provocano prurito, ma si riproducono molto velocemente su tutto il corpo, partendo da gambe e braccia. Tra le cause della loro comparsa ci sono i traumi sportivi accidentali, la carenza di vitamina K, forti conati di vomito e tosse, malattie degenerative del sangue, come la leucemia. In conclusione, quindi, per la salvaguardia della nostra salute, non sottovalutiamo mai la presenza di macchie rosse sulla pelle.

Approfondimento: https://www.proiezionidiborsa.it/non-gettare-il-rosmarino-cucinato-perche-mangiarlo-porta-grandi-benefici/