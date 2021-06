Avere un giardino ben curato e ricco di fiori è sempre un piacere. Per noi e per chi vi passa davanti. Piante e fiori mettono sempre allegria. Ce ne sono però alcuni che si distinguono molto più di altri, pensiamo ad esempio a quelle varietà un po’ strane e poco diffuse. Quei fiori estrosi e dalle forme particolari, molto colorati e di grande impatto.

Ecco avere in terrazzo o in giardino fiori del genere fa sempre scena.

Suggeriamo la sterlizia nota anche come Uccello del Paradiso.

Se coltiviamo questo particolarissimo fiore esotico dalla forma originale e i colori vivaci e sgargianti in molti accorreranno per ammirarlo e i vicini ci invidieranno

La sterlizia è una pianta meravigliosa che produce fiori davvero molto particolari. Di un bel color arancione e viola molto intensi sono tra i più belli che esistono in natura. Ed è anche una pianta abbastanza facile da coltivare. Vediamo qualche informazione utile per mantenerla in buona salute.

Terreno

La sterlizia ama i terreni fertili, umidi e ben drenati.

Esposizione

È una pianta che richiede molta luce. L’ideale è sistemarla in una posizione in pieno sole o comunque molto ben illuminata.

Clima e temperatura

La sterlizia è una pianta molto resistente ma soffre se il termometro scende al di sotto dei 5 gradi e non ama il vento. Chi vive in zone dove l’inverno è piuttosto rigido deve pensare fin da subito a dove metterla al riparo durante i mesi più freddi.

Annaffiature

Questa bellissima pianta vuole molta acqua. Prima di darle da bere consigliamo comunque sempre di toccare il terreno e di darle acqua solo quando è effettivamente secco perché se la terra è ancora umida si può aspettare ancora un po’.

Nei mesi di giugno e luglio richiede molto poca acqua in quanto si trova nel suo periodo di riposo.

Prestare sempre attenzione che non si creino ristagni idrici nel sottovaso. La sterlizia ama l’umidità è quindi una buona idea nebulizzare spesso anche le foglie.

Le cose da fare sono davvero poche e molto semplici. Perché aspettare dunque? Se coltiviamo questo particolarissimo fiore esotico dalla forma originale e i colori vivaci e sgargianti in molti accorreranno per ammirarlo e i vicini ci invidieranno.

