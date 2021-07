Chissà quante volte durante le calde giornate estive dopo una sensazione di prurito abbiamo iniziato a grattarci continuamente suscitando lo stupore generale sulle persone intorno a noi. La causa del prurito potrebbe non essere legata alla puntura o alla presenza di insetti sul nostro corpo. Anzi, se col caldo abbiamo sempre prurito ecco la causa impensabile e poco conosciuta che sveliamo in questo articolo. Potremmo tranquillamente rivederci in questa situazione anche quando ci corichiamo e stiamo per prendere sonno.

Una sudorazione eccessiva

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Ci sono persone che sudano più delle altre e questo può causare imbarazzo negli ambienti comuni. Ma la sudorazione eccessiva non deve essere vista con una colpa, anzi è una corretta reazione del nostro organismo per espellere le tossine. Come dicono infatti tutti i dottori sta meglio chi suda rispetto a chi non lo fa. Ma tra gli aspetti negativi della sudorazione eccessiva c’è l’alterazione del pH della pelle e la conseguente comparsa della “dermatite da sudore”.

I suoi sintomi sono proprio dei pruriti improvvisi come se ci avesse punto una zanzara, la comparsa di rossore sulla pelle e la formazione di piccole vesciche nelle zone in cui sudiamo di più. Parliamo quindi di ascelle, interno cosce, braccia e gambe. Attenzione però che se sudare fa bene, in questo caso lavarsi ancora meglio perché andremo a eliminare la proliferazione dei batteri.

Se col caldo abbiamo sempre prurito ecco la causa impensabile e poco conosciuta

Cosa fare quindi per evitare queste dermatiti e la sudorazione eccessiva della pelle? Posto che non possiamo isolarci dalla società i suggerimenti sono i principali:

cercare di indossare abbigliamento traspirante e leggero con poche fibre sintetiche;

lavarsi e igienizzarsi con maggior frequenza possibile;

non utilizzare deodoranti a base di alcol ma preferire il talco o un prodotto ipoallergenico.

Approfondimento

Le due insospettabili cause della debolezza delle nostre unghie dei piedi