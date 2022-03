La moda è finalmente tornata a pensare alle donne comuni. Emergono con chiarezza dalle passerelle della Milano Fashion Week le tendenze che interesseranno il prossimo autunno-inverno ma possiamo già prenderne spunto. In questo articolo vedremo come sia possibile minimizzare un difetto fisico. Questa piccola imperfezione è davvero un’inezia ma lo spirito ipercritico femminile tende ad ingigantirla.

Se ci vestiremo con queste giacche viste in passerella a Milano, camufferemo le spalle strette e i fianchi larghi non solo a 50 anni

È risaputo che il più severo giudice di una donna è proprio se stessa e quindi vedrà piccoli difetti come problemi insormontabili. Probabilmente nessuno si accorgerebbe di questi insignificanti dettagli, se non si commettessero dei madornali errori di stile per porvi rimedio. È il tipico caso delle persone che sono in sovrappeso e indossano immensi camicioni oversize brutti e sformati.

Spalle strette e fianchi larghi

Un’altra imperfezione che proprio sembra non esser accettata e mal gestita sono le spalle strette. Stessa cosa dicasi per il giro fianchi abbondante che finisce per essere accentuato da maglioni giganti o tuniche extralarge. C’è un trucco di stile che possiamo utilizzare per mimetizzare queste imperfezioni che spesso diventano il nostro cruccio. Si tratta di usare le giuste proporzioni e deviare l’attenzione di chi ci guarda su altri punti forti.

Il ritorno delle maniche a sbuffo e delle spalline imbottite anni ’80

Sulle passerelle milanesi della Settimana della Moda, abbiamo notato un gradito ritorno. Direttamente dagli anni Ottanta sono arrivate nel 2022 le spalline imbottite e le maniche a farfalla. Come abbiamo detto questo tipo di maniche dona molti centimetri alle nostre spalle magre e strette. Con l’arrivo dei primi caldi possiamo utilizzare anche delle maniche a sbuffo che sono anche molto femminili.

Questo stesso espediente potremo utilizzarlo per mimetizzare i fianchi generosi. Una giacca dotata di spalline imbottite in gommapiuma distoglie l’attenzione dai fianchi. Altra scelta di stile azzeccata è la scollatura a “v” perché allarga la distanza fra le spalle. Grazie a piccole illusioni ottiche e alle proposte di diverse firme della moda come Dolce & Gabbana, le maniche con spalline faranno al caso nostro. Non è necessario però acquistare giacche nuove. In merceria o negli espositori di cucito dei supermercati, troviamo le spalline in gommapiuma. Alcune di queste sono dotate di una striscia di velcro per fissare a qualsiasi capo.

Se ci vestiremo con queste giacche viste nelle sfilate milanesi di questi giorni, saremo alla moda e camufferemo le spalle strette.

