Molti lasciano la città di Madrid al di fuori delle grandi rotte del turismo. Ed è un peccato, perché può riservare delle sorprese incredibili. Sarà forse priva di monumenti esteticamente impattanti come quelli di altre città. Ma il suo stile di vita e la bellezza di alcuni suoi angoli ci potrebbero lasciare estasiati.

Ad esempio, pochi sanno che uno dei luoghi più attrattivi e magici è null’altro che la riproposizione di una camera di un personaggio d’eccezione. Ci sono poche stanze al Mondo che hanno un valore netto maggiore di questo. Si tratta in due o tre casi di oggetti dal valore letteralmente inestimabile. Molti la conoscono come quinta del sordo. Letteralmente significa lo stanzone del sordo. Ma forse la potremmo definire uno degli oggetti artistici considerati più preziosi al Mondo. Se ci troviamo in questa famosa capitale europea non potremo fare a meno di visitare questa stanza che ci lascerà elettrizzati.

Oscura, magica, impattante

La stanza si trova all’interno del museo Prado. Le luci bassissime e le tonalità cupe sono pensate apposta per questa stanza scioccante. In un luogo della stessa forma di questo, infatti, Francisco Goya passò parte della sua vecchiaia. E realizzò alcuni dei dipinti più iconici della storia dell’umanità. Il complesso delle opere viene chiamato pitture nere. Erano in origine opere murali che si trovavano attaccate alle mura di casa sua. E dalla quale aveva sviluppato una visione tragica dell’umanità. Le opere furono poi spostate al Prado nel 1881, anni dopo la morte del maestro. Furono disposte nello stesso ordine ed in una stanza avente la stessa forma di quella della quinta del sordo.

Qualcuno parla di un periodo di follia da parte di Goya. Il quale nel frattempo stava diventando sordo ed era sempre più solo. Danze di streghe, rituali magici, kabba. L’umanità diventa il luogo della sopraffazione del più forte sul più debole. La natura distrugge ogni forma di vita e di bellezza che le si forma davanti.

Alcune di queste probabilmente le potremmo riconoscere senza difficoltà. Sono diventate celebri anche grazie a film molto noti. Ad esempio Saturno che divora i suoi figli, un’opera straziante che dimostra l’avidità umana. E che compare nel film “Wall street- Il denaro non dorme mai”. Anche altre sono celebri tra gli appassionati di arte, come “Duello rusticano” oppure “Cane interrato nella rena”.

Se ci troviamo in questa famosa capitale europea non potremo fare a meno di visitare questa stanza che ci lascerà elettrizzati

Al di fuori di questa stanza il museo ritrova l’eleganza ed il tono consueto. Ma il viaggio interiore che percorreremo insieme alla follia dell’artista durante la visita, potrebbe cambiarci. Ecco allora che, tra le tante esperienze che questa città ci potrà offrire, c’è anche quello all’interno della psiche umana.

Peraltro il Museo del Prado presenta alcuni giorni ed orari ad ingresso gratuito. Allo stesso modo, l’accesso è libero per studenti anche di altri Paesi.

La città è splendida, ma dovremo dare una chance anche ad alcune mete uniche che si trovano a poche decine di chilometri fuori dalla capitale spagnola.