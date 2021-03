C’è chi vive il risveglio al mattino come un vero e proprio trauma o chi addirittura anticipa la sveglia; chi preferisce lavorare al mattino perché è mentalmente più attivo e chi non carbura fino a mezzogiorno neanche con settemila caffè.

Insomma, ognuno ha il proprio rituale della mattina. Esistono, però, alcuni gesti che dovrebbero entrare nella routine di tutti. Infatti se ci si sente stanchi già dal mattino potrebbe essere colpa di questi errori.

Si tratta di piccoli gesti che, in realtà, hanno un peso importante sul benessere psicofisico. Imparare a integrarli nella routine quotidiana migliorerebbe non solo la giornata ma, in generale, lo stile di vita.

Un risveglio brusco

Alzarsi in modo brusco dal letto è il modo più sbagliato per iniziare la giornata. Sarà capitato a tutti, almeno una volta, di essere particolarmente stanchi e quindi di rimandare la sveglia.

È una scena classica, che solitamente finisce con lo sbarrare gli occhi di colpo e scoprire di essere in ritardo. La reazione immediata è quella di alzarsi di scatto: sbagliatissimo. Alzarsi troppo velocemente dal letto produce un calo della pressione sanguigna, causa di molti malesseri.

Chi soffre di ipertensione o cardiopatia, dovrebbe evitare questi movimenti veloci. Lo stesso discorso vale per chi soffre di pressione arteriosa bassa. Queste persone, passando bruscamente da una posizione sdraiata a una eretta, potrebbero avvertire dei capogiri, con un offuscamento della vista e la testa pesante.

Come alzarsi, le regole che devono seguire tutti

Le persone che soffrono delle patologie di cui sopra, ma in generale chiunque, dovrebbero alzarsi lentamente, procedendo per step graduali. Quindi aspettare qualche minuto prima di iniziare a muoversi, poi sedersi sul lato del letto e rimanere così ancora qualche minuto, per poi procedere.

Non seguire un’alimentazione corretta

Il cibo equivale alla benzina. Senza questa, la macchina non può partire. Il corpo funziona nello stesso modo. Non mangiare in modo equilibrato e completo equivale a non assumere le energie necessarie per affrontare la giornata. Chi non integra nel proprio corpo i nutrienti necessari, si sentirà stanco e spossato sin dal mattino. Saper calibrare vitamine, minerali, proteine, carboidrati e lipidi attraverso i pasti della giornata è la prima medicina per avere un corpo e una mente sani.

Concludendo, è importante seguire queste norme di comportamento poiché, se ci si sente stanchi già dal mattino potrebbe essere colpa di questi errori.