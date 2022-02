Tra i segni di fuoco dello zodiaco c’è quello del Leone. Come l’animale che lo rappresenta, è forte e dominatore, ma sa essere anche capace di gesti sorprendentemente teneri. Sul lavoro o nelle relazioni di amicizia, il Leone si distingue, affascina, detta regole ma è anche generoso. Se ci si innamora di una donna Leone ci si deve rendere subito conto che il cammino per conquistarla non sarà di certo molto facile. Le donne Leone, generalmente, sono di carattere forte, amano vestire con gusto ma ciò non vuol dire che seguono per forza la moda.

Dato che amano la loro unicità e distinguersi, possono abbinare in modo elegante e originale dei capi per farsi ammirare e dettare loro la moda. Difendono la loro autonomia, i loro spazi e con caparbietà, se vogliono, possono raggiungere ciò che desiderano. Mettono passione in ciò che fanno, sia che si tratti di un lavoro, dello sport o di un hobby. Passione, attenzione e sentimento sono ingredienti fondamentali per relazionarsi con lei. Se si vuole attirare l’attenzione di una donna Leone, quindi, ci sono delle cose da considerare.

Se ci si innamora di una donna Leone sarebbe utile conoscere cosa non fare e come conquistarla

La donna Leone difficilmente sarà conquistata da chi cerca di ingelosirla. Se qualcuno è interessato a lei, la carta del flirt con altre ragazze non funzionerà. Dovrà essere lei il centro dei pensieri dell’uomo e chi le mente sarà presto scoperto. L’abitudine, poi, la annoia. Non sarà facile, quindi, conquistarla subito con fiori o cene, amerà essere stupita con sorprese inaspettate. Anche un semplice pensiero, come un giro non programmato in un luogo romantico o un libro di poesie potrebbero funzionare.

Oltre al fisico, la donna di questo segno di fuoco è attratta molto dall’intelligenza dell’uomo e dal suo umorismo. Basta risponderle a tono a una battuta o manifestare non solo cultura, ma anche la capacità di risolvere dei problemi pratici e il pretendente guadagnerà dei punti ai suoi occhi. Anche se le Leonesse sono forti, sono anche sensibili e possono soffrire in silenzio per parole o atteggiamenti pungenti. Capire la donna Leone, starle vicino, offrirle ascolto saranno gesti molto apprezzati. Guai, però, a soffocarla, sia con la presenza che con valanghe di consigli non richiesti. Se il corteggiamento andrà a buon fine, bisognerà lasciarle spazio per coltivare amicizie e hobby, dato che vorrà che il partner faccia lo stesso. Ritrovarsi, poi, sarà più bello e arricchente.