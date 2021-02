Non prendersi cura della propria milza è uno degli errori più gravi che possiamo fare. Infatti, se ci sentiamo stanchi è anche a causa della poca cura di questo organo basilare. Milza e fegato hanno il compito di sintetizzare le cellule del sangue, facendone da serbatoio. La medicina non lo considera un organo indispensabile per vivere, come ad esempio il pancreas, ma è pur sempre da mantenere in salute. Come possiamo quindi prenderci cura della nostra milza? L’attività più semplice e concreta in assoluto, ancora una volta, è l’alimentazione a tavola. Vediamo assieme ai nostri esperti cosa mangiare per avere una mia salute.

Come renderla più forte

La nostra milza “si nutre” particolarmente di alimenti ricchi di minerali: rame, zinco e manganese. Ma, tra i nutrienti benefici per la sua attività, non scordiamo soprattutto le vitamine B e C. Ecco, perché, se ci sentiamo stanchi è anche a causa della poca cura di questo organo basilare. Indebolire la milza, significa parallelamente, indebolire tutto il nostro organismo. Per questo, frutta e verdura, come sempre, non devono mancare sulla nostra tavola.

Ogni tanto una depurazione

Se vogliamo che la nostra milza funzioni sempre perfettamente, sarà allora il caso di depurare il nostro organismo con qualche sacrificio. Ciò vuol dire, partendo dalla colazione, assumere una scodella di cereali, magari integrali, con frutta secca e kefir. Potremmo anche sostituire il latte classico, con quello vegetale, magari di mandorle. Quest’ultimo, sarà anche più calorico del latte vaccino, ma, assumendolo a colazione, ci darà tanta energia e avremo modo di smaltirlo nell’arco di tutta la giornata.

Pranzo e cena di conseguenza

I nostri Lettori sanno che consigliamo sempre di affidarsi a specialisti della nutrizione, nel caso iniziassimo una dieta. In questa situazione, possiamo consultare eventualmente il nostro medico di fiducia e concordare il da farsi. Non è una dieta vera e propria, ma semplicemente una giornata dedicata alla depurazione della milza, senza peraltro farci mancare nulla. Ecco, allora, che dopo una colazione adatta, completeremo il compito con i tradizionali pranzo e cena:

verdure grigliate e cotte o crude, assieme magari a una macedonia fresca per pranzo;

a cena, un carico di proteine leggere, magari vegetali, come quelle dei legumi, e, sempre fibre e vitamine in abbondanza.

Una piccola, ma costruttiva rinuncia ogni 10 giorni, che avrà effetti benefici non solo sulla milza, ma su tutto il nostro organismo. Se ci sentiamo stanchi è anche a causa della poca cura di questo organo basilare, che possiamo comunque “viziare” in modo semplice. E, a proposito di alimenti benefici, ecco l’articolo di approfondimento sottostante.

