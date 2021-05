Se ci sembra che le lampadine diventino meno luminose abbiamo ragione, ma bastano pochi secondi per risolvere il problema.

Non c’è nulla di più fastidioso di una lampadina troppo fioca per i nostri gusti, specialmente quando non abbiamo abbastanza luce per lavorare. Ma se ci sembra che le nostre lampadine appena installate siano potenti e luminose e dopo qualche tempo diventino sempre più deboli, probabilmente abbiamo ragione. Effettivamente con il tempo le lampadine, anche quelle a LED, possono diventare meno luminose. Questo avviene a causa di diversi motivi, ma nella maggior parte dei casi il problema è risolvibile in poche mosse.

Attenzione ai paralumi

Se la lampadina è all’interno di una lampada o di un lampadario, osserviamo con attenzione il paralume. Potrebbe essere troppo stretto, troppo vicino alla lampadina, o di materiale non adatto. Ed è qui che nascono i problemi. Alcuni paralumi intrappolano il calore, causando il surriscaldamento della lampadina. Questo a sua volta può causare il danneggiamento dei componenti interni.

Sostituiamo quindi il nostro paralume con qualcosa che non causi surriscaldamento, oppure rimuoviamolo del tutto. Ma a volte la causa è molto più banale.

L’accumulo di polvere è il peggior nemico delle lampadine

A volte la causa di una lampadina meno luminosa del normale è estremamente semplice. Si tratta di un accumulo di polvere. Potrebbe sembrare strano, ma la polvere in realtà può oscurare di molto la nostra lampadina. Se ultimamente ci siamo dimenticati di spolverare lampade e lampadari, forse è arrivato il momento di dare un’occhiata. Ripuliamo accuratamente la polvere sia dalla lampadina che dal paralume per ripristinare il lampadario in tutta la sua luminosità. Quindi, se ci sembra che le lampadine diventino meno luminose abbiamo ragione, ma bastano davvero pochi secondi per risolvere il problema.

