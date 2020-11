La mitologia racconta di un giovane greco che si riteneva talmente bello da specchiarsi e ammirarsi continuamente nelle acque dei fiumi a causa di una maledizione degli Dei. Talmente narciso questo Narciso da cadere nell’acqua e annegare. Il narcisismo è una caratteristica presente in molte persone, anche senza darne per forza l’accezione negativa del termine. Quando magari uno se ne sta allo specchio a mettersi per bene la cravatta e si sente dire: “ma come sei Narciso”. Ci sono delle caratteristiche peculiari che contraddistinguono i narcisisti. Se ci rivediamo in queste sfaccettature del nostro carattere allora vuol dire che siamo anche noi narcisisti, magari senza saperlo.

La mancanza della riconosciuta autorità

Se le persone attorno a noi non riconoscono la nostra evidente leadership, allora potrebbe essere uno dei casi più eclatanti del nostro narcisismo. Magari siamo al comando di una squadra lavorativa, oppure sportiva, e soprattutto non gradiamo che i più anziani non ci riconoscano il potere. Questa è una delle principali caratteristiche dei narcisisti.

La felicità degli altri

Il narcisista fa molta fatica ad accettare la gioia altrui. E non per invidia. Come in uno smisurato senso di onnipotenza, il narcisista estremista, non tollera che la felicità possa venire da altre fonti, se non da sè stesso. In pratica, come diceva Lorenzo il Magnifico: “chi vuol esser lieto sia”, ma col permesso del Narciso di turno.

Nessun confine è tollerato

Attenzione a questo punto, per non confonderlo erroneamente con l’ambizione e la voglia di emergere in senso positivo. Il narcisista al top non vede alcun limite a tutte le sue azioni. E, ancor di più, odia e rigetta tutti coloro che gli consigliano di mantenere i piedi per terra. Le persone comuni risultano spregevoli e senza alcuna ambizione, mentre il narcisista è letteralmente incaricato dal cielo di compiere imprese strepitose.

Non risponde a nessuno

Se ci rivediamo in queste sfaccettature del nostro carattere allora vuol dire che siamo anche noi narcisisti, perché non vogliamo rendere conto a nessuno di quello che facciamo. Infatti, ogni azione che compiamo ha un suo senso logico e un suo fine, e nessuno dovrà mai chiedere perché lo facciamo e, men che meno dobbiamo renderne conto.

