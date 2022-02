Un film può davvero cambiare l’andamento della nostra serata. Scegliere la pellicola giusta, infatti, potrebbe movimentare le ultime ore della giornata, tenendoci incollati allo schermo. Quando una trama è avvincente e quando incontriamo dei personaggi profondi e introspettivi, è davvero impossibile non lasciarsi coinvolgere. E, per far sì che ciò avvenga, dobbiamo ovviamente operare una selezione. Infatti, solo scegliendo il giusto film (o serie TV se preferiamo) per noi, potremo davvero essere travolti dalla storia che stiamo guardando.

Film e serie TV su Netflix che potrebbero davvero catturare la nostra attenzione grazie all’eccezionale trama e ai personaggi incredibili

Fortunatamente, Netflix può aiutarci nella selezione del giusto film. Infatti, la piattaforma offre una scelta così ampia, che è impossibile non trovare la pellicola giusta per noi. E se non sappiamo da dove iniziare, nessuna paura. Infatti, possiamo dare qualche utile consiglio in merito per facilitare la ricerca. In questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo evidenziato la bellezza di una trama storica, avvincente e perfettamente strutturata, che non potrà lasciarci indifferenti. Oppure, in un altro articolo, avevamo spiegato l’incredibile trama di questo film presente sulla piattaforma, che ci terrà letteralmente incollati allo schermo. Oggi aggiungiamo alla lista una nuova uscita imperdibile, che conquisterà il nostro cuore.

Se ci piacciono i film d’azione al tempo stesso sentimentali, allora andremo matti per questa nuova uscita di Netflix che ci lascerà a bocca aperta

Presentiamo, quindi, Sweet Girl. Non lasciamoci ingannare dal titolo. La trama, infatti, è un thriller incredibile, che però conserva una nota romantica e una profondità d’animo dei personaggi davvero ineguagliabili. La storia ruota attorno a Ray Cooper, uomo generoso e padre e marito affettuoso e devoto. Tutto cambia, però, dopo la morte di Amanda, sua moglie, a causa di un cancro. Il protagonista inizia a preparare la sua vendetta contro la causa farmaceutica che, nonostante le previsioni, avrebbe lanciato in ritardo sul mercato un farmaco che poteva salvare la moglie.

Nel corso del suo piano, vedremo Ray cambiare, perdere il controllo e assaporare l’amaro dolore che la perdita può lasciare in un cuore. La rabbia, la follia e i colpi di scena governano assoluti questo film, che non ci permetterà di distogliere lo sguardo neanche per un attimo. Una storia così tragica non può che toccarci, soprattutto se affronta anche tematiche importanti, andando dalla politica alla malattia e al complottismo. Dunque, se ci piacciono i film d’azione al tempo stesso ricchi di sentimenti, non possiamo non vederlo. Insomma, si tratta di un vero e proprio gioiellino.