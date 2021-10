Squid Game è diventato un vero e proprio fenomeno mondiale. Si tratta di una serie sudcoreana, pubblicata su Netflix a settembre 2021. Narra le vicende di un gruppo di persone in gravi difficoltà economiche che accettano di partecipare a un gioco mortale nella speranza di vincere una grossa somma di denaro. Il contrasto tra la semplicità dei giochi per bambini a cui i concorrenti partecipano, e l’enormità della posta in gioco ha creato una serie dall’atmosfera molto affascinante.

Se abbiamo divorato Squid Game e ora siamo alla ricerca di un’altra serie che sappia darci delle forti emozioni, su Netflix c’è l’imbarazzo della scelta.

Ma una serie in particolare potrebbe fare al caso nostro.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Se ci è piaciuto Squid Game ecco la prossima serie di Netflix che ci lascerà senza fiato

Ma di quale serie stiamo parlando? Si tratta della serie Re: Mind. Prodotta in Giappone la serie è disponibile anche su Netflix dal 2017. Anche questa serie presenta un gruppo di ‘concorrenti’ che partecipano a un ‘gioco macabro’. Ma questa volta le concorrenti sono delle giovani studentesse giapponesi.

Il gruppo di undici ragazze si risveglia in una stanza in stile vittoriano. Ciascuna di loro è incatenata a un sontuoso tavolo apparecchiato. Mentre le ragazze cercano di capire come scappare, cominciano a sparire una a una. Questo misterioso thriller saprà tenerci incollati allo schermo. Se ci è piaciuto Squid Game ecco la prossima serie di Netflix che ci lascerà senza fiato: si tratta di Re: Mind, che potremo gustarci in 13 terrificanti episodi.

Ma non è finita qui, ecco anche un’altra serie che sicuramente ci piacerà se abbiamo apprezzato Squid Game.

Anche 3% ci farà riflettere sulle ineguaglianze

Se vogliamo esplorare altri stili, rivolgiamoci a 3%, una serie brasiliana uscita nel 2016. La serie segue un gruppo di ragazzi che devono affrontare delle prove a eliminazione. Il Pianeta è diviso in ‘entroterra’, povero e simile a una favela, e il ‘lato migliore’, dove si vive in armonia in un mondo utopico. Chi riuscirà a superare le prove, potrà avere accesso al ‘lato migliore’ della società, e sfuggire a povertà e degrado.

Una serie che saprà coinvolgerci fin dal primo episodio e ci terrà incollati allo schermo.

E se dopo tutta questa azione e suspense vogliamo rilassarci con degli splendidi documentari dai colori magnifici, ecco i tre documentari naturalistici di Netflix più spettacolari per una serata di relax e stupore.