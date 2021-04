Capita di alzarci la mattina senza alcuna voglia di affrontare la giornata. Magari, se la mattinata è anche fredda e piovosa, il desiderio sarebbe solo quello di tornarsene a letto. Può anche capitare di avere già “l’umore nero” e non essere psicologicamente predisposti ad affrontare la giornata. Ma, se ci alziamo spesso col malumore potrebbe essere colpa di questi cibi insospettabili ma di uso quotidiano. Giusto per fare un esempio: il burro. Secondo le più recenti scoperte mediche nel campo dell’alimentazione, ciò che mangiamo, soprattutto di sera, determina anche il risveglio del mattino. Non solo malumore, ma anche stanchezza. Vediamo in questo articolo dei nostri Esperti cosa sarebbe meglio non assumere a cena per evitare di alzarci al mattino con la luna storta.

Dipende tutto dall’ormone della felicità

È la serotonina, o, meglio in questo caso la sua mancanza, a determinare il nostro livello di felicità o tristezza. E, proprio per questo legame diretto tra ciò che mangiamo e come stiamo, è possibile stilare un elenco di alimenti incriminati. Se ci alziamo spesso col malumore la colpa potrebbe essere di questi cibi insospettabili ma di uso quotidiano:

grassi;

troppi zuccheri;

alimenti troppo salati.

Ecco perché, soprattutto a cena sarebbero preferibili frutta e verdura, carni magre e pesce, riso e pasta integrali. Ma, con condimenti possibilmente leggeri, evitando il burro e preferendo l’olio extravergine. Fritture e cibo da fast food sono in assoluto gli abbattitori per eccellenza della serotonina.

Attenzione al comodo ma pericoloso alimento in lattina

Parliamo sempre e siamo fieri sostenitori dei legumi e delle loro qualità per favorire il benessere del nostro organismo. Se, però li assumiamo la sera, attenzione a quelli tradizionalmente conservati in lattina. Qui, infatti si nasconde un elevato concentrato di sale per mantenere intatta l’integrità del prodotto. Ecco, quindi, che la cosa migliore da fare è risciacquarli molto bene sotto l’acqua. Infine, l’uso eccessivo di burro e margarina, a causa della concentrazione di grassi, è assolutamente sconsigliato nell’ultimo pasto della giornata, per evitare poi risvegli traumatici.

