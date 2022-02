Il pane è da sempre un alimento che proprio non può mancare sulle tavole. Si tratta di un bene di primissima necessità e che si presta a un gran numero di ricette, anche quando è raffermo o avanzato.

Dal pane deriva anche il pangrattato, un suo derivato, pestato o macinato secondo diverse dimensioni.

Molti sono soliti usare il pangrattato per impanare la carne come il pollo o il tacchino o per preparare polpettoni, cotolette o gâteau di patate. Non solo, il pane grattugiato è anche indispensabile per la famosissima frittata di pasta avanzata o per arricchire pesci, come orate, spatole o merluzzi.

Il pangrattato è, poi, indispensabile per tanti contorni, magari a base di cavolfiore o broccoli e per le buonissime patate sabbiose. Insomma, si tratta di un ingrediente dalle quasi infinite possibilità di utilizzo. E se ci accorgiamo che in dispensa è scaduto?

Se ci accorgiamo che il pangrattato è scaduto in dispensa, ecco le migliori alternative per realizzare croccanti panature di polpette o pollo

Qualcuno potrebbe avere interesse a sostituirlo, non solo perché scaduto, ma anche per specifiche esigenze alimentari o per semplice curiosità. Allora cosa potremmo usare al suo posto? Ci sono anche tante varianti light e sfiziose.

Una prima possibile proposta consiste nel sostituire il pangrattato con la farina di semola rimacinata, meglio ancora se di grano duro. Si tratta, infatti, di una farina che ha un buon grado di croccantezza.

Per rimanere sempre in tema di farine, al posto del pangrattato possiamo usare la farina di mais, tipica della polenta. Questa sarà leggera e sfiziosa. Potrebbero andar bene anche i preparati per polenta.

Poi, sono ottime la panatura di pistacchi, quella di taralli e quella di cous cous. Quest’ultima si presta bene con carni come il pollo e in abbinamento a salse sfiziose come quella allo yogurt.

Altre possibilità

Ottima alternativa sembrerebbe la stessa panatura di semi di sesamo, specialmente con pesci come il tonno, anche tataki.

Per gli amanti di pranzi e cene leggeri, poi, andrà benissimo impanare il pesce con erbe aromatiche e scorze di arancia o limone.

Per conquistare i più piccoli, invece, la panatura di pretzel è la vera ricchezza per pesce, polpette e pollo. Poi, ancora, la panatura di frutta secca, quella di farina di ceci, di gallette di riso o di semi di lino.

Dunque, se ci accorgiamo che il pangrattato è scaduto, ecco cosa possiamo utilizzare in sua sostituzione. Bisognerà farsi guidare solo dal proprio gusto e della fantasia.

