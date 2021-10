Se Banca Intermobiliare non reagisce neanche alle buone notizie quale futuro ci sarà per il titolo? Quando la società ha comunicato, a metà settembre, i dati della semestrale sembrava che il titolo dovesse essere sul punto di spiccare il volo. Le quotazioni, infatti, sono arrivate a guadagnare circa il 9%, ma l’illusione è durata meno di una seduta. Il guadagno del 9%, infatti, è stato intraday, mentre la seduta ha chiuso con un rialzo di solo l’1,21%.

A niente, quindi, è servito l’annuncio del CdA che ha annunciato il ritorno all’utile per la prima volta dal 2015. La società, infatti, ha registrato un utile netto nel primo semestre del 2021 di 3,2 milioni di euro,

Più forte del ritorno all’utile, quindi, è la situazione societaria che ha richiesto un aumento di capitale di cui abbiamo già parlato in un precedente report (clicca qui per leggere) e che nei piani dell’azienda dovrebbe essere funzionale all’implementazione delle iniziative di rilancio del gruppo delineate nel Piano strategico 2020-2025.

Tutto questo pessimismo nei confronti di Banca Intermobiliare, però, non è secondo noi giustificabile. Negli ultimi 3 anni, infatti, in media, gli utili per azione sono aumentati del 118% all’anno. Viceversa, il prezzo delle azioni dell’azienda è sceso del 53% all’anno, il che significa che è significativamente in ritardo rispetto agli utili.

Ci potrebbero essere, quindi, i presupposti per un brillante futuro borsistico del titolo.

Il titolo Banca Intermobiliare (MIL:BIM) ha chiuso la seduta dell’11 settembre in area 0,0401 euro in rialzo dell’1,26% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è ribassista, ma le quotazioni sono vicine a livelli oltre i quali si potrebbe ripartire al rialzo.

Fino a quando non ci sarà una chiusura settimanale superiore a 0,0423 euro la tendenza in corso è ribassista e punta agli obiettivi di prezzo indicati dalla linea continua. Da notare che l’obiettivo più vicino è in area 0,03 euro (I obiettivo di prezzo).

Qualora, invece, si dovesse invertire al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati dalla linea tratteggiata. In questo caso le quotazioni di Banca Intermobiliare potrebbero andare incontro a un rialzo di circa il 60%.