Può capitare a tutti di avvertire dei fastidi nella zona del petto o del torace, che possono trasformarsi in vero e proprio dolore. Questi disturbi possono manifestarsi nella parte anteriore del torace, tra collo e addome, e possono avere motivazioni diverse.

Dato il range di patologie che possono verificarsi con dolori al petto, dobbiamo poter individuare almeno alcuni parametri prima di rivolgersi al medico specialista.

Tra le patologie più comuni abbiamo patologie cardiache, respiratorie, lesioni o colpi d’aria fredda.

Quindi, se avverti dolori al petto e al torace è così che devi agire.

Che tipo di dolore

La sensazione di pressione che diventa dolore nella zona toracica può rappresentare un grande pericolo. Ci sono casi in cui questa sensazione potrebbe indicare un infarto in corso o insufficienza cardiaca. In altre occasioni, invece, le cause del dolore non sono pericolose.

In ogni caso, è necessario in tempi brevi consultare un medico specialista e farsi visitare. Ad esempio da un pneumologo o un cardiologo.

Quali sono i sintomi del dolore toracico

La sintomatologia più comune di un dolore toracico prevede una sensazione di oppressione al petto, mista a dolore pressante, come di una punta.

Distinguiamo varie tipologie di dolore toracico, che variano rispetto all’organo o ai muscoli interessati.

Il dolore toracico pleuropolmonare è provocato da sofferenza ai polmoni o all’apparato respiratorio. Si localizza ai lati del torace e si enfatizza con colpi di tosse o respirazione profonda.

Invece, il dolore toracico coronarico, se interessa il cuore, si manifesta con dolore al braccio sinistro e al collo. Può arrecare anche vomito, nausea, alta sudorazione e difficoltà respiratorie.

Se avvertite sofferenza al centro del torace, potrebbe essere dolore toracico pericardico. Si manifesta con un dolore pulsante che aumenta nell’atto respiratorio.

Differente è il dolore toracico digestivo/esofageo: generalmente provocato da ernie iatali o problemi esofagei, si manifesta con dolore forte allo sterno fino alla gola.

Il dolore toracico neuropatico è di natura infettiva. È provocato infatti dal virus “herpes zoster” e si manifesta con bruciore laterale al torace.

Per quanto riguarda il dolore toracico osteo-muscolare, esso è provocato da lesioni dopo cadute, colpi bruschi, incidenti o strappi muscolari. Ovviamente si localizza nella zona interessata dal trauma.

Infine, il dolore toracico nervoso o psicologico. In questo caso, il dolore pulsante avvertito genera ansia, accelerazione del battito, e dolore intenso come di una punta al centro del torace.

Le cause dei dolori al petto

Come abbiamo visto come i sintomi dei dolori toracici possano essere molteplici. Vanno infatti da malattie importanti a piccoli traumi. Ma le cause?

Tra quelle più importanti e pericolose, abbiamo le cardiopatie (infarto miocardico, insufficienza coronarica, pericardite), malattie digestive (ernia iatale, spasmi o lacerazioni esofagei), malattie respiratorie (influenza, polmonite). E ancora, problemi polmonari (pneumotorace, pleurite). Inoltre, questa sintomatologia può nascere anche da stati forti d’ansia, depressione e attacchi di panico.

Chi e come può fare la diagnosi

La diagnosi non può che derivare da un attento controllo da parte di personale specializzato. Si procede con la sintomatologia e anamnesi familiare del paziente. È necessario che venga fatto un elettrocardiogramma e una radiografia toracica.

La tecnologia medica permette al medico di capire qual è il problema, o se ci fosse bisogno di altre analisi o screening. Solo uno specialista è capace di diagnosticare i motivi di una sofferenza toracica o al petto. Quindi non tentate diagnosi autonome.

Prevenzione e trattamenti

Questo tipo di dolori si possono prevenire solo nel caso di traumi che investono torace e petto, inclusi i colpi d’aria da cui bisogna sempre proteggersi. Per ciò che riguarda i trattamenti, essi succedono un’attenta diagnosi da parte dello specialista, alla luce delle analisi di cui sopra.

Se la causa è la polmonite, potranno essere prescritti antibiotici. Invece, se la causa è la cattiva digestione, allora si potrebbe agire con medicinali anti acido e anti reflusso e così via.

Quando si avvertono questi forti dolori, la prima cosa da fare è recarsi in guardia medica o dal proprio medico di base. In casi urgenti ci si può recare anche in pronto soccorso.

Tra gli specialisti consultabili per dolori al torace ci sono cardiologi, pneumologi, nutrizionisti, gastroenterologi.

La previa consultazione del medico di base permetterà di essere indirizzati dallo specialista più utile per il nostro caso.