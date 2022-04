Se avere pancia piatta e glutei sodi non basta scolpiamo anche gambe e pettorali con solo 1 esercizio e 15 minuti al giorno

Il primo caldo si è già fatto sentire nelle scorse settimane. Sono tantissime le persone che nel weekend e durante le vacanze di Pasqua hanno scelto di andare al mare. Nonostante sia ancora presto per fare il bagno, alcuni intrepidi hanno indossato il costume sfidando le temperature ancora basse. Ma tra poche settimane il sole riscalderà abbastanza per iniziare la vera stagione estiva.

Tuttavia, dopo l’inverno, molti non si sentono pronti a sfoggiare il proprio fisico. Il cattivo tempo o il troppo lavoro ci ha fatto trascurare l’esercizio fisico e ora abbiamo paura di non essere presentabili. Eppure, non c’è da avere paura, perché possiamo ancora recuperare senza troppo sforzo col giusto allenamento.

Ma se avere pancia piatta e glutei sodi non basta, ecco 1 esercizio al giorno per raggiungere la piena forma in poche settimane. Nessun muscolo sarà trascurato e alla fine avremo un fisico perfetto, rispettando le nostre personali caratteristiche. Allora, vediamo come iniziare partendo dal primo giorno della settimana.

Per l’allenamento pensato dagli Esperti di PdB non serviranno particolari strumenti.

Lunedì iniziamo con una parte cardio che allena anche le gambe. Ciò che serve è una rampa di scale da 10 scalini o uno sgabello di circa 15 cm. Mettiamo la musica alle orecchie e facciamo 15 minuti di sali e scendi cercando di tenere addominali e glutei contratti e la schiena dritta. Saremo noi a scegliere la velocità iniziale e potremo aumentarla una volta presa confidenza con l’esercizio.

Martedì è dedicato ai pettorali e all’addome. In questo caso inizieremo con un riscaldamento di 5 minuti con la posizione della preghiera a mani giunte davanti al petto. Portiamo le mani davanti al petto con i gomiti paralleli e pancia in dentro e ripetiamo il movimento.

Passiamo a 2 giri di piegamenti da 20. Possiamo usare la posizione con le mani ampiezza spalle, puntando le punte dei piedi o le ginocchia per facilitare il lavoro.

Mercoledì dedichiamoci alla camminata veloce o alla corsetta. Per quest’ultima bastano 15 minuti, ma se vogliamo aumentare il risultato camminiamo almeno 45 minuti.

Giovedì, venerdì e sabato

Il Giovedì è dedicato alle braccia, che alleniamo con 2 pesetti (o bottiglie da ½ litro). Basterà alzarli alternativamente portando il braccio dietro la nuca per 15 volte a lato.

Venerdì eseguiamo 15 minuti di slancia delle gambe in varie posizioni. Stendiamoci su un lato appoggiando bene gomito e mano e slanciamo la gamba per 20 ripetizioni. Facciamo gli slancia anche dalla posizione a 4 zampe.

Sabato rassodiamo i glutei con 3 ripetizioni da 20 di squat. Attenzione a portare ben indietro il peso senza gravare sulle ginocchia.

La domenica è dedicata allo stretching e alla camminata. Con questo allenamento i risultati non tarderanno ad arrivare.

