Il sushi è diventato uno dei piatti più amati in assoluto non soltanto nella sua patria di origine, ma anche in Italia. Sono tanti gli italiani che amano alla follia recarsi al ristorante giapponese per un’occasione speciale e gustare il sushi in tutta la sua bontà. Ma sono anche tanti quelli che decidono di provare a cucinarlo a casa. Gli ingredienti sono pochi e semplici: riso, alga nori e ripieno, che va dal pesce alle verdure.

Ma che cosa fare se avanzano degli ingredienti dopo esserci rimpinzati di sushi casalingo? Se il riso è semplice da sfruttare in mille ricette, molti non sanno da dove cominciare per riutilizzare in cucina l’alga nori. Fortunatamente però, esistono mille modi per utilizzarla in ricette davvero semplicissime, sia fredde che calde.

Ottima per impanare i fritti

L’alga nori è perfetta per dare ancora più sapore ai nostri fritti. Possiamo usare il foglio di alga intero oppure sbriciolarlo per impanare cotolette, pesce, tofu o seitan prima di friggerlo in padella. Creerà un’ottima crosticina sfiziosa che ci farà scoprire dei sapori nuovi. Se vogliamo sbriciolare l’alga, possiamo mischiarla al pan grattato per creare un’impanatura marmorizzata.

Se avanza l’alga per il sushi non buttiamola via, ecco tre ricette davvero semplicissime per riutilizzarla in cucina

Un altro uso dell’alga nori in cucina prevede di trasformarla in un ottimo ingrediente per le nostre insalate. L’alga nori si sposa benissimo con lattuga, pomodorini, mais, germogli, cipolline o qualsiasi altro ingrediente scegliamo di mettere nell’insalata. Per trasformare l’alga nori in un ingrediente per l’insalata, tagliamola con le forbici in striscioline sottili e uniamola agli altri ingredienti. Aggiungiamo però l’alga nori soltanto all’ultimo momento, prima di consumare l’insalata, per evitare che diventi molliccia.

Ottima in zuppe e minestre

Se avanza l’alga per il sushi non buttiamola, perché può diventare un ingrediente preziosissimo per le nostre minestre. La ricetta è semplicissima: aggiungiamo l’alga nori tagliata in pezzettini sottili nella minestra per dare ancora più sapore alla nostra ricetta. Per i passati, frulliamo l’alga insieme agli altri ingredienti.

Ma molti non sanno che non è soltanto l’alga nori a prestarsi a questo uso. Per dare un tocco esotico alla ricetta della nonna possiamo aggiungere alla nostra solita zuppa un bel pezzo di alga kombu, buonissima e ricca di sali minerali, utile anche a contrastare il gonfiore addominale causato dal consumo di legumi. Se il sapore ci sembra troppo forte, utilizziamo invece la wakame, molto più delicata, che piacerà a tutti i commensali.

