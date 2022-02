Quando si va a fare la spesa poche volte a settimana è necessario fare un po’ di scorta. Di solito si prendono in più prodotti a lunga scadenza, prodotti per l’igiene personale o per la pulizia della casa. Se è previsto, poi, un pranzo importante con tante persone a tavola, si abbonda con del cibo per primi e secondi prelibati. Uno dei tanti piatti preferiti dagli italiani è la pasta al forno. La ricetta base con ragù e besciamella può variare da Regione a Regione e da famiglia a famiglia. Resta il fatto che si cucina sempre in abbondanza in previsione di qualche bis.

Dopo un lauto pranzo, qualcosa può anche rimanere sui piatti da portata. Se avanza la pasta al forno, basterà inserirla in uno o più contenitori adatti ad essere posti nel congelatore o freezer. In commercio si possono trovare anche quelli che possono servire sia per congelare che per l’uso del microonde e anche del forno. In mancanza, si può ripiegare sulle vaschette in alluminio usa e getta. Lo stesso procedimento si potrebbe applicare ad altri cibi, come le fette di arrosto avanzate.

Se avanza la pasta al forno della domenica o vogliamo farla in anticipo, ecco come congelarla e poi riscaldarla o cuocerla

Conservare la pasta al forno per poi mangiarla dopo qualche giorno è sempre una buona idea. Se, invece, vogliamo dedicarci poco ai fornelli durante il giorno di festa e scegliamo di prepararla in anticipo, bisognerebbe seguire alcuni accorgimenti:

bisognerebbe scolare la pasta da condire a metà cottura;

porla in teglie non antiaderenti, meglio se adatte sia al congelamento che alla cottura, come quelle usa e getta di vario formato che si trovano in commercio;

condire a piacere e attendere che si freddi;

coprire con della pellicola o inserire il contenitore in un sacchetto apposito. Porre nel freezer o nel congelatore. Sarebbe preferibile consumare la pasta entro un mese.

Per scongelare la pasta al forno ci sono alcuni metodi:

trasferire il contenitore prima in frigorifero per un’ora e poi in forno con una temperatura di 180 gradi. Se il contenitore scelto non è adatto alla cottura, bisognerà mettere la pasta in una teglia. Spegnere il forno dopo circa 20 minuti o quando si nota che la pasta è pronta;

un altro metodo prevede l’uso del microonde. In questo caso, bisogna utilizzare teglie adatte e la funzione defrost. Proseguire poi, se si vuole, col forno.