Paese che vai, usanze che trovi. Probabilmente non c’è detto più veritiero e realistico di questo. Infatti, ogni nazione ha una propria cultura e delle tradizioni. Ed è giusto conoscere le più importanti prima di visitare un Paese. Quando si arriva in terra straniera, bisognerebbe sempre avere rispetto per coloro che ci stanno ospitando. Infatti, è proprio questo il senso del viaggio. Riuscire ad abbracciare altre culture e altre usanze, rispettandole ed entrando in contatto con esse. E, per non risultare fuori luogo, cerchiamo sempre notizie prima di andare in vacanza. Solo in questo modo il nostro soggiorno sarà di certo da 10 e lode.

Come abbiamo appena evidenziato, dunque, è giusto sapere cosa fare quando si va in un altro Paese. Intanto, leggiamo le leggi più importanti che riguardano soprattutto le strade e i luoghi pubblici. Potremmo commettere un reato senza esserne coscienti e la nostra vacanza sarebbe totalmente rovinata. Ma, oltre a preservare la nostra sicurezza e il nostro portafogli, cerchiamo anche di entrare totalmente in contatto con il luogo che stiamo visitando. E quindi cerchiamo di capire quali siano delle azioni ritenute maleducate o poco carine per evitarle come la peste.

Ecco come comportarsi al ristorante se andremo in vacanza in questo Paese meraviglioso

Molti stanno scegliendo di andare in Portogallo, situazione sanitaria d’emergenza permettendo ovviamente. Questo Paese è davvero ricco di meraviglie e di bellezze uniche e scoprirle tutte sarà fantastico per ognuno di noi. Ma dobbiamo anche conoscere le usanze dei locali e, se vorremo, provare ad adattarci. E se andremo in vacanza in questo posto facciamo attenzione a non chiedere sale e pepe. Infatti, se stiamo mangiando al ristorante e chiediamo questi due condimenti non presenti sulla tavola, stiamo facendo un gesto poco cortese nei confronti dello chef. Per alcuni portoghesi, infatti, questo significa che il cuoco non è stato abbastanza bravo.

