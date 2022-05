Se decidiamo di adottare un cane, dobbiamo sapere che ci prendiamo un importante impegno. Dobbiamo essere sicuri di potercene prendere cura ed essere ben consapevoli che avere un cane non è uno scherzo.

Bisogna quindi portarlo a spasso quando è necessario, non lasciarlo troppo solo, se soffre senza il padrone, e giocare con lui quando ne ha voglia. E poi c’è un’altra cosa importante, che diventa rilevante proprio in questo periodo: i viaggi. Probabilmente ora stiamo iniziando a guardare dove andare in vacanza e, se abbiamo un cane, probabilmente lo porteremo con noi.

C’è chi ha parenti o amici che se ne possono prendere cura mentre siamo via, ma non tutti ne possono approfittare. Altri invece hanno proprio voglia della compagnia del proprio amico a quattro zampe. E, se andiamo in viaggio con il nostro cane, è bene che prendiamo alcuni accorgimenti, che proponiamo di seguito.

Bisogna prepararsi bene, ma ne vale la pena

Prima di partire per un viaggio con il nostro cane, dobbiamo essere sicuri di portare tutto il necessario. Le cose di cui ha bisogno il cane sono molto semplici: cibo, qualche giocattolo e alcuni medicinali, se è affetto da qualche condizione particolare. Se possibile, portiamo due ciotole apposta per lui, una per il cibo e l’altra per l’acqua.

Se il nostro cane è abituato a giocare spesso, è bene portargli qualche giocattolo da mordicchiare. Gli servirà anche per distrarsi un po’ in caso il viaggio sia lungo.

Se andiamo in viaggio con il nostro cane dobbiamo prendere questi accorgimenti per farlo stare bene con noi

Prima di partire dobbiamo poi essere sicuri di compiere alcune azioni molto importanti. Innanzitutto, assicuriamoci che l’animale sia al passo con tutte le vaccinazioni che deve fare. Portiamo tutta la documentazione necessaria per certificare che il cane sia vaccinato e qualunque altro documento medico che potrebbe servire in caso di emergenze.

Prepariamo poi il cane alla partenza educandolo a comportarsi sempre correttamente. Iniziamo a portarlo in macchina per brevi tratte, così da abituarsi al viaggio. Insegniamogli ad essere rispettoso ed educato nei confronti delle altre persone e di altri animali. Se possibile, cerchiamo di educarlo a camminare con noi senza guinzaglio, potrebbe tornarci utile se non vogliamo tenere sempre gli occhi sul cane tutto il tempo.

Infine, subito prima di partire, giochiamo un po’ con lui e facciamolo stancare un po’. In questo modo riuscirà a stare chiuso in macchina per più tempo senza lamentarsi. Facciamo comunque pause regolari così da farlo uscire per qualche minuto.

