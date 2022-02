Se abbiamo qualche giorno a disposizione per fare una vacanza a febbraio, potrebbe non essere semplice decidere in quale meta dirigerci. Maldive e Caraibi sono fuori discussione se abbiamo soltanto un breve periodo a disposizione e soprattutto se abbiamo un budget limitato. Ma niente paura, le mete incantevoli non scarseggiano nemmeno a poca distanza dall’Italia. E c’è una città in particolare che ci regala anche a febbraio un clima mite, una natura incantevole e la possibilità di fare una vacanza economica. Vediamo di che città si tratta.

Dirigiamoci senza indugio nella splendida Lisbona

Parliamo di Lisbona, capitale e città più grande del Portogallo. Sono tanti i collegamenti diretti tra l’Italia e Lisbona e generalmente sono molto economici, soprattutto in bassa stagione. Possiamo addirittura trovare voli per soli 20 euro. Ma che cosa c’è da fare, da vedere e da gustare a Lisbona? Le opzioni sono tantissime.

Non facciamoci sfuggire le delizie della cucina tipica

Un viaggio a Lisbona a febbraio è un’occasione perfetta per gustare appieno la cucina locale, molto più intensamente rispetto all’estate. Facciamo scorpacciata senza indugio dei buonissimi pastel de nata, i dolcetti tipici portoghesi. Assaggiamo anche il pesce, principalmente le sardine, per cui la città è famosa. Se siamo vegetariani, Lisbona ci dà l’imbarazzo della scelta, con moltissimi ristoranti vegetariani e vegani in ogni angolo.

Se ancora ci chiediamo dove andare in vacanza a febbraio è perché non conosciamo questa città storica e dal clima mite

Ma quali sono le bellezze di Lisbona da goderci a febbraio? Visitiamo il quartiere di Alfama, il più antico di Lisbona, con i suoi vicoli tipici dal sapore medievale. Facciamo una gita al Castello di San Giorgio, da cui si gode una vista spettacolare sulla città e facciamoci incantare dai mille tesori conservati nei musei. Da non perdere in particolare il Museo delle Azulejos, le tipiche piastrelle di ceramica colorate, e il Museo dell’Oriente, che testimonia la ricchissima storia culturale della città.

Quanto costa una vacanza a Lisbona

Se ancora ci chiediamo dove andare in vacanza con pochi soldi, mettiamo a tacere i nostri dubbi: Lisbona è una città molto economica per le tasche italiane, specialmente se andiamo in bassa stagione. La città è piccola, quindi certamente troveremo un hotel o un appartamento in una zona conveniente e potremo spostarci a piedi. Mangiare al ristorante costa circa il 20% in meno rispetto all’Italia e anche i prezzi dei negozi e dei supermercati sono più bassi. Certamente riusciremo a goderci una splendida vacanza senza spendere un capitale.

Se invece siamo alla ricerca di una destinazione dalle temperature decisamente più estive, ma raggiungibile dall’Italia senza passaporto e con pochi soldi, proviamo questa fantastica isola dalla natura incantevole.