Se anche un segnale di acquisto del BottomHunter non riesce a risollevare le sorti di Costamp Group allora la situazione non è delle migliori. Vuol dire, infatti, che il titolo presenta poche probabilità di andare al rialzo. Sulle conclusioni cui si può giungere attraverso l’analisi grafica torneremo in seguito. Adesso ci concentriamo sui fondamentali di Costamp Group.

La situazione del titolo è abbastanza complicata. Qualunque sia, infatti, l’indicatore utilizzato Costamp Group risulta essere sopravvalutato. Neanche la riorganizzazione societaria di cui avevamo parlato in un precedente report (clicca qui per leggere) è riuscita, almeno per il momento, a rimettere in senso l’andamento del titolo.

Dal punto di vista grafico la situazione è abbastanza complicata. Nel lungo periodo, infatti, le quotazioni sono dirette verso il I obiettivo di prezzo in area 0,27 euro senza che ci siano ostacoli sul suo percorso. D’altra parte sul time frame settimanale la situazione è abbastanza indecifrabile visto che c’è un segnale di acquisto in corso del BottomHunter, ma le quotazioni non riescono a superare il primo ostacolo in area 1 euro lungo in percorso rialzista mostrato in figura. Qualora si dovesse partire finalmente al rialzo le azioni Costamp Group potrebbero raddoppiare il loro valore.

Prima di concludere un’importante precisazione. Gli scambi giornalieri sul titolo sono stati mediamente negli ultimi tre mesi pari a un controvalore di circa 25.000 euro. Poiché, quindi, con piccole somme è possibile avere un grosso impatto sull’andamento del titolo, bisogna prestare molta attenzione.

Il titolo Costamp Group (MIL:MOD) ha chiuso la seduta del 12 maggio a quota 0,96 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile