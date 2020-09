Si sta avvicinando la stagione fredda. E, con essa, arrivano tutte le tradizioni che tanto amiamo. I maglioni, la pioggia lieve ma rilassante e, ovviamente, anche le bevande calde. Tra queste, quella più consumata è forse il tè verde. Si tratta di una bevanda con infiniti benefici per la nostra salute. Addirittura, pare possa allungare la vita, come afferma uno studio di scienziati cinesi pubblicato sull’European Journal of Preventive Cardiology. Noi di Proiezionidiborsa ti avevamo parlato in modo approfondito dell’argomento. E in questo articolo potrai trovare tutte le risposte che cerchi. Ma, se il tè ci può aiutare per vivere meglio, ci sono alcuni casi in cui andrebbe davvero riposto in dispensa. Quali? Beh, vediamoli insieme.

Se anche tu hai questo problema, non bere mai tè verde e proteggi la tua salute

Sembra sconcertante, ma è tutto vero. Il tè verde in alcune situazioni può aggravare il nostro stato di salute. Non lo avremmo mai detto, essendo una bevanda salutare che ci consigliano medici e nutrizionisti molto spesso. Eppure è così. Ovviamente questo discorso vale solo per specifiche situazioni. Non si tratta di una regola universale. E aggiungeremmo fortunatamente, viste tutte le sue proprietà e il suo gusto unico. Ma allora vediamo in quali casi non dobbiamo assolutamente berlo.

Quando non dovremmo berlo?

Dunque, è Humanitas a rivelarci le situazioni in cui non bisognerebbe mai assumere tè verde.

Se infatti stai affrontando una terapia antitumorale a base di Bortezomib, questa bevanda è da riporre nella dispensa. Perché? Per le molecole di Epigallocatechina gallato che il tè verde contiene. Queste, infatti, si legano alle molecole del farmaco che ti stanno somministrando. E questa unione impedisce al medicinale di legarsi alle cellule tumorali e quindi, di conseguenza, di danneggiarle.

Inoltre il tè verde contiene caffeina. Si tratta di 12 grammi ogni 100 ml di bevanda, circa. I medici, per questo motivo, sconsigliano fortemente di somministrarlo ai bambini.

Perciò, se anche tu hai questo problema, non bere mai tè verde e proteggi la tua salute!