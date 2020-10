Sappiamo tutti quanto la cura della pelle sia fondamentale. Facendo attenzione al nostro aspetto, infatti, ci prendiamo cura di noi stessi. Ma capita spesso di veder sorgere, soprattutto sul nostro volto, diversi segni che davvero non ci piacciono. Arrossamenti, per esempio, o brufoli. O addirittura un colorito giallastro che proprio non riusciamo a spiegarci. Beh, ti sveliamo che tutte queste cose potrebbero avere una sola causa. Infatti, se anche la tua pelle presenta questi problemi, fai attenzione perché il motivo è proprio sulla tua tavola.

Ecco il parere della dermatologa, che ci spiega gli effetti che l’alcool può avere sulla nostra pelle

Bene, il motivo potrebbe proprio essere un consumo eccessivo di alcolici. A spiegarci tutti gli effetti negativi che la nostra pelle subisce a causa dell’alcool è Magda Belmontesi. La dermatologa del Centro Medico Agorà, infatti, ci ammonisce su alcuni aspetti. La spiegazione è molto semplice. Un eccesso di alcool può causare diversi problemi alla nostra pelle. Infatti, le bevande alcoliche hanno un effetto vasodilatatore. Dunque provocano arrossamenti cutanei immediati. E, di conseguenza, anche diversi brufoli e palline di grasso che preferirebbe evitare. Inoltre, un’altra conseguenza è la secchezza totale della pelle.

E, ultimo ma non meno importante, un invecchiamento cutaneo molto più rapido ed evidente. Soprattutto perché l’alcool comporta una produzione di radicali liberi importante. Per non dimenticare poi il colore giallastro che la nostra pelle potrebbe assumere a causa delle funzionalità epatiche dell’alcool.

Quali sono i rimedi?

Per fortuna, esistono alcuni consigli che possiamo seguire quando ci troviamo con uno di questi problemi. Se, infatti, questi aspetti della nostra pelle sono dovuti all’alcool, tutto ciò che dobbiamo fare è ovviamente bere molto meno. Inoltre, la dermatologa consiglia di bere the verde e di assumere molta vitamina A e C. Dunque, dobbiamo sempre avere in cucina alimenti che ci permettano di ingerire queste sostanze.

Anche lo yogurt può essere un potente alleato, visto che è ricco di probiotici.

Dunque, se anche la tua pelle presenta questi problemi, fai attenzione perché il motivo è proprio sulla tua tavola. Elimina quei bicchieri di alcool in eccesso che magari assumi a cena. In poco tempo, con un cambio di alimentazione e una riduzione delle bevande alcoliche, la tua pelle si riprenderà. E sarà bella e sana come non mai!

