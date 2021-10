Ottobre è il mese ideale per una gita fuori porta e per scoprire le incredibili bellezze della nostra amata Italia. A maggior ragione se ci piace il contatto con la natura e non vediamo l’ora di perderci nel verde. Quindi se amiamo piante, natura e giardini sono queste le mete imperdibili per il prossimo weekend. L’occasione per visitare questi veri e propri tesori nascosti ce la darà il FAI. Sabato 16 e domenica 17 ottobre andrà infatti in scena la decima edizione delle “Giornate d’autunno” organizzate dal Fondo Ambiente Italiano. E in questi due giorni saranno aperti al pubblico alcuni dei giardini più belli del Paese.

Se amiamo piante, natura e giardini sono queste le mete imperdibili per il prossimo weekend

L’iniziativa del FAI prevede l’apertura di circa 600 location di norma chiuse al pubblico in 300 città italiane. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo provato a selezionarne alcune davvero da non perdere.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Se ci troviamo dalle parti di Assisi potremo ammirare per la prima volta il Bosco di San Francesco. Ovvero più di 60 ettari di verde fatti di boschi e campi coltivati, alternati a spazi in cui regna il silenzio e distese di ulivi. Un vero e proprio pellegrinaggio nella natura incontaminata.

Spostandoci più a nord potremo fare tappa a Capannori, in provincia di Lucca, per visitare lo splendido Borgo delle Camelie. Incastonato nelle dolci colline toscane, ospita il “Camellietum Compitese”, uno dei giardini più grandi del Mondo dedicato alle Camelie. Visitandolo avremo la possibilità di perderci in oltre diecimila metri quadrati di coltivazioni delle più disparate varietà di questo meraviglioso fiore.

Cosa vedere in Liguria e in Sicilia

Se vogliamo aggiungere anche una componente culturale al nostro weekend dobbiamo assolutamente visitare il Complesso Museale di Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure. All’interno troveremo Villa Durazzo, costruita intorno al 1660, e Villa San Giacomo che ospita il museo intitolato a Camillo Sbarbaro, celebre poeta ligure. Ma non solo. Gli edifici sono circondati da un parco di circa 3 ettari, un agrumeto e un suggestivo bosco di castagni.

Il 16 e 17 ottobre sarà possibile visitare anche uno dei luoghi più incredibili della Sicilia: il giardino della Kolymbethra. Ci arriveremo direttamente dalla Valle dei Templi di Agrigento e una volta giunti a destinazione ci troveremo circondati da antichissimi ulivi e agrumeti. In più potremo anche visitare gli ipogei, percorsi sotterranei scavati nella roccia dagli antichi abitanti dell’isola.

Approfondimento

Ecco lo straordinario borgo toscano perfetto per un weekend di ottobre tra storia e natura