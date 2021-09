Avere tante piante da appartamento in una sola stanza a volte richiede dei sacrifici di spazio non proprio superflui. Interi ripiani, mensole e mobili potrebbero non bastare a mantenere la nostra collezione in un ambiente curato e intrigante.

Piuttosto che rinunciare ad alcune di queste, possiamo utilizzare questa geniale soluzione per raggrupparle tutte in un solo posto. Solo 20 euro per assicurarci questo strumento molto tipico nelle case e che probabilmente abbiamo già, ma che mai avremmo associato alle piante. Scopriamo di cosa si tratta.

Se amiamo le piante ma non abbiamo spazio in casa ecco un trucco a meno di 20 euro

Un trucco o soluzione di una semplicità inaudita, ma dall’aspetto sorprendentemente piacevole e originale. Perché piazzare le nostre piante nei posti meno graditi o più disparati solo per trovare spazio in casa, quando possiamo porle a formare un giardino?

Ancor più intrigante sarebbe riuscire a posizionarle in modo da rendere più accogliente l’ambiente circostante. Magari possiamo ornamentare gli altri angoli della casa con delle soluzioni fai da te in stile industrial. Ad esempio, possiamo trasformiamo la nostra casa in un luogo confortevole ed accogliente utilizzando delle semplicissime bottiglie di birra.

Mai avremmo pensato di usarlo per le piante

E se l’idea geniale fosse un semplicissimo appendiabiti? Se amiamo le piante ma non abbiamo spazio in casa, ecco un trucco a meno di 20 euro per avere un vero giardino personale. Se ne possono trovare di diversa fattura e impostazione in qualsiasi negozio per la casa e a prezzi perlopiù accessibili. Non è difficile che in vendita ce ne siano alcuni anche a 10 euro.

Perché proprio l’appendiabiti?

Perché, tra tutte le soluzioni possibili per la casa, l’appendiabiti potrebbe fare al caso nostro? Si mantiene da solo in piedi e, perciò, non richiede che vengano effettuati fori nei muri. Il più semplice tra tutti, ha la sola asta che utilizzeremo per appendere le piante, ma ne esistono alcuni anche con ripiani inferiori. Quest’ultimi potrebbero tornare particolarmente utili per posizionare le piante grandi, troppo pesanti e oscillanti per l’asta principale.

Facendo così, avremo tutto lo spazio necessario per posizionare le piante a creare un’armonia piacevole e accogliente. I nostri ospiti non potranno che rimanere sorpresi e stupefatti davanti a questa trovata geniale dal costo minimo, comparato a tanti scaffali o ripiani appositi. Di spazio ce n’è a volontà, anche per i fiori.