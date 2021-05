Internet è un mondo che offre infinite possibilità di guadagno. A maggior ragione se conosciamo una o più lingue oltre all’italiano. Le traduzioni automatiche sono spesso approssimative e ci sono moltissime persone e aziende che ricercano persone in grado di tradurre pagine web e documenti. Ecco perché se amiamo le lingue è davvero arrivato il momento di guadagnare tanti soldi con le traduzioni online.

Le caratteristiche del perfetto traduttore online

Sembra scontato ma la prima dote che dobbiamo avere per guadagnare traducendo è conoscere almeno una lingua straniera alla perfezione. Meglio se diversa dall’inglese. Le traduzioni in inglese sono le più ricercate ma anche quelle in cui troveremo la concorrenza maggiore. I freelance che guadagnano di più al momento sono quelli che conoscono l’arabo e il cinese.

Oltre alle competenze tecniche dobbiamo conoscere bene le regole della rete. Non basta saper tradurre. Dobbiamo essere in grado di gestire i tempi lavorativi e le scadenze internet, i rapporti con i clienti e le modalità di scrittura online.

Se amiamo le lingue è davvero arrivato il momento di guadagnare tanti soldi con le traduzioni online: scegliamo la piattaforma giusta

In rete possiamo trovare moltissimi siti che pagano per le traduzioni online. E alcuni non molto bene. È per questo che non dobbiamo sbagliare quando mandiamo il curriculum.

Tra le piattaforme più serie c’è Unbabel. Unbabel offre traduzioni in 28 lingue ed è uno dei portali più seguiti al mondo. Per entrare nel team ci basterà inviare il nostro cv e completare le 20 traduzioni di prova. Il risultato del test determinerà i successivi guadagni e la difficoltà dei lavori che ci verranno offerti. La paga varia dagli 8 ai 18 dollari l’ora.

Translated è un sito attivo da oltre 20 anni e offre traduzioni in 150 lingue. Il portale garantisce grandissima libertà di organizzazione. Se superiamo le selezioni saremo noi a stabilire la nostra area di interesse e il prezzo a parola delle nostre traduzioni.

Il sito più conosciuto per i traduttori freelance è Fiverr. Per iniziare a lavorare ci basterà creare un account e indicare le nostre preferenze. Poi toccherà a noi promuovere i nostri lavori e contattare direttamente i clienti per offrire traduzioni e stabilire i compensi.

Se “se amiamo le lingue è davvero arrivato il momento di guadagnare tanti soldi con le traduzioni online” è stato utile consigliamo anche “se abbiamo queste 5 qualità forse il social media manager è il mestiere che ci farà diventare ricchi”.