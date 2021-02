La bietola è una verdura molto delicata e ricca di vitamine e sali minerali. È molto utilizzata nei ripieni delle paste fresche e nei timballi di verdura o nelle quiche.

Se amiamo le bietole non possiamo non cucinarle in questo modo: stufate con dei funghi champignon o chiodini accanto. Un’esplosione di gusto e di fibre che renderanno il nostro piatto un vero trionfo per il palato e la nostra salute. Ricca infatti di vitamina A, la bietola andrà a sopperire la mancanza di questa vitamina durante questo inverno rigido.

Ingredienti

800 gr di bietola;

5 funghi abbastanza grandi, porcini o chiodini;

2 spicchi d’aglio;

timo;

1 cucchiaio di farina di frumento;

2 cucchiai di olio d’oliva più altro olio;

sale.

Per iniziare, prendiamo una padella antiaderente e ungiamola con i due cucchiai di olio d’oliva e mettiamola sul fuoco. Puliamo l’aglio, sbucciamolo e tagliamolo a fettine, poi mettiamolo nella padella con l’olio. Facciamolo saltare e soffriggere per bene, stando attenti che non diventi nero.

Puliamo i funghi dalla terra, laviamoli, asciughiamoli bene con un panno di carta e tagliamoli a fettine sottilissime. Aggiungiamo i funghi alla nostra padella e facciamo saltare il tutto a fuoco vivace, stando bene attenti che nulla si bruci. Quando i funghi saranno appassiti, abbassiamo la fiamma e continuiamo a cuocere per circa 10 minuti. Puliamo la bietola nel mentre, lavandola e asciugandola bene e tagliamola a striscioline sottili. Aggiungiamola alla padella coi funghi e aggiungiamo anche il timo e regoliamo bene di sale. A questo punto, aggiungiamo alla cottura un bicchiere d’acqua e facciamo cuocere per circa 15 minuti. Spargiamo la farina per creare un sughetto con le acque di cottura dei funghi e delle bietole e lasciamo che si formi la cremina.

Serviamo le nostre bietole con il loro sughetto ben calde, accompagnate magari da pane fresco.