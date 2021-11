Il popolo degli amanti di Netflix è in fibrillazione per il prossimo arrivo degli ultimi episodi della Casa di carta. Una saga nata in economia, di produzione spagnola, diventata un vero e proprio cult in tutto il Mondo. Tanto da incassare miliardi di dollari anche con i diritti d’autore sul merchandising. E non è la prima volta che Netflix, colosso americano dello streaming, indovina l’outsider e lo fa diventare una miniera d’oro. Se amiamo l’azione e il West ecco un film su Netflix che a sorpresa sta scalando le classifiche. Andremo a vedere in questo articolo un film che, nonostante le critiche controverse, sta letteralmente spopolando in streaming.

L’atmosfera del West vista da un’altra prospettiva

Quest’anno cade anche l’ottantesimo compleanno del fumetto West italiano più famoso nel Mondo: Tex. Un eroe che ha scaldato i cuori di intere generazioni e che ancora oggi rappresenta uno dei mensili più letti nel nostro Paese. Non è il famoso Ranger il protagonista di “The harder they fall”, un film che alcuni famosi critici di cinema internazionali hanno semplicemente definito: “entusiasmante ma provocatorio”.

Se amiamo l’azione e il West ecco un film su Netflix che a sorpresa sta scalando le classifiche

Tutti gli attori protagonisti sono di colore e tra questi il famoso attore britannico Idris Elba, che qualcuno aveva addirittura accostato al ruolo di James Bond. Forse per la prima volta nella storia del film western, si trovano di fronte due bande di pistoleri di colore, donne comprese.

Una banda è impegnata a rapinare banche e treni, l’altra proprio a rapinare i rapinatori. In un crescendo di sparatorie, emozioni e colpi di scena, il film ci trasporta in un Mondo del West diverso dal solito.

Attenzione alle scene violente per i bambini

The harder they fall non lascia nulla al caso e le tante scene di sparatorie non lesinano sangue e violenza. Compreso il classico finale col tradizionale regolamento di conti tra le due bande rivali. Finale che riserva incredibili sorprese e che mette in discussione l’intero film. Attenzione, però che se scenografia e costumi sono davvero belli, il film è abbastanza violento. Scorre parecchio sangue e viene riportato Il West nella sua vera e propria crudezza. Non si guarda in faccia a nessuno, si spara alle spalle e i dollari sono al centro dell’attenzione. Sconsigliamo per questo la visione di questo pur bellissimo film ai bambini più piccoli.

Approfondimento

