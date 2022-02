Avere un cane in casa è una fonte ineguagliabile di armonia e gioia. Un amico a quattro zampe, infatti, è capace di donarci amore e lealtà senza alcun tipo di problema. Quando si accoglie un animale nella propria casa, si aggiunge praticamente un membro alla propria famiglia. E, proprio per l’importanza che un cane può assumere nel nostro nucleo familiare, dobbiamo anche scegliere quello giusto. Per dargli tutto l’amore del Mondo e per farlo crescere in un ambiente armonioso, la selezione deve essere accurata. E, soprattutto, dovremmo optare per una razza che possa corrispondere alle nostre esigenze, così da essere certi di poter instaurare un legame duraturo e profondo.

Chesapeake Bay Retriever, un cane ricco di qualità che si adatta facilmente a diverse esigenze

C’è una razza di cane, in particolare, che potrebbe essere adatta per moltissime persone. Stiamo parlando del Chesapeake Bay Retriever. Si tratta di un cane elegante e bello da vedere, con un pelo particolare che lo rende subito simpatico a chiunque. La razza viene dall’incrocio del Curly-coated Retriever e del Flat-coated Retriever e molti sostengono che il Chesapeake, in particolare, sia originario precisamente dell’America del Nord. Pare che sia arrivato nel Nuovo Continente con dei marinai inglesi e da lì sia diventato famoso per la sua forza e la sua robustezza.

Se amiamo la tranquillità dovremmo assolutamente scegliere questa carinissima razza di cane che non abbaia e che non si ammala praticamente mai

Questa razza mostra delle particolarità davvero interessanti, che sicuramente potrebbero catturare l’attenzione di diverse persone. Stiamo parlando di un cane, in primis, che non abbaia quasi mai, se non per ragioni specifiche e importanti. Dunque, possiamo star certi che non verremmo svegliati nella notte dai suoi rumori e che, anche in altre situazioni, saprà mantenere la calma. Estremamente tranquillo e obbediente, il Chesapeake Bay Retriever è anche un cane molto affettuoso e leale, che riuscirà a instaurare con la famiglia che lo accoglierà un rapporto idilliaco. Altro dato importante riguarda la sua salute. Questa razza, infatti, è famosa per essere davvero resistente. Le malattie sembrano girargli sempre alla larga ed è difficile che abbia dei problemi di salute. Perciò, se amiamo la tranquillità dovremmo assolutamente scegliere questa specifica razza, che sicuramente ci donerà tanto amore.

Ci sono, però, anche degli appunti da prendere. Il Chesapeake Bay Retriever, infatti, ama l’esercizio fisico e ne ha bisogno per rimanere in forze. Quindi, dobbiamo sapere che dovremo dedicargli tempo ed energie per poterlo rendere davvero felice. Inoltre, ama molto l’acqua, perciò portarlo a nuotare sarà di sicuro un’ottima idea. Ovviamente, ricordiamoci che, anche se la razza è importante, sarà soprattutto l’educazione che daremo a pesare sul carattere del nostro cane.

Approfondimento

La razza di cane più dolce, simpatica e leale facilissima da addestrare