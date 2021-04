La Fittonia è una sempreverde perenne originaria del Perù, dalle foglie altamente decorative. Potremmo dire che questa deliziosa piantina maculata debba la sua bellezza proprio al fogliame ornamentale di cui è dotata. Le foglie, infatti, sono provviste di piccole venature bianche che le conferiscono un tocco molto particolare, che ricorda tantissimo l’effetto animalier. Ecco perché, se amiamo il maculato, non dovremmo farci mancare questa deliziosa pianta d’appartamento. È facile da coltivare, basterà avere delle piccole accortezze.

Le diverse varietà

Esistono diverse varietà di questa deliziosa piantina ad andamento cespuglioso.

La Fittonia argyroneura, ovvero la varietà già citata in precedenza, dalle foglie ovali verdi, con delle piccole venature bianche. Questa tipologia esiste anche nella variante nana, di dimensioni più piccole rispetto alla classica.

La Fittonia verschaffeltii, anch’essa molto particolare, dalle foglie più grandi rispetto a alla varietà precedente, dotata di venature rosse.

Queste sono le due varietà più conosciute e facilmente reperibili in Italia. Entrambe sono molto particolari e belle, ma se amiamo il maculato non dovremmo farci mancare questa deliziosa pianta nella prima varietà. Le venature bianche le donano un effetto animalier maggiore, proprio per la loro colorazione.

Come curare questa piantina per farla crescere sana

La Fittonia si espande più in larghezza che in altezza e le radici devono assolutamente essere preservate dal ristagno di acqua, altrimenti marciranno facilmente. Inserire del pietrisco alla base del vaso in cui andiamo a piantare la nostra pianta, garantirà un drenaggio migliore.

Se il ristagno di acqua è da considerare pericoloso per la Fittonia, anche la mancanza di acqua lo è. Il terriccio deve sempre essere ben umido, quindi va controllato. In estate bisognerà innaffiarla almeno 3 volte a settimana. In inverno sarà sufficiente farlo una volta a settimana, tenendo comunque sotto controllo il terriccio. Questa piantina non è tossica, né per l’uomo e neanche per gli animali, può quindi tranquillamente essere posizionata in un luogo basso della casa. Ma per la sua struttura cespugliosa e per la trama delle sue foglie, renderà al massimo se appesa all’interno di un cestino sospeso, meglio ancora se fatto in vimini.