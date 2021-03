Il periodo dei tulipani è proprio questo, da fine marzo a maggio. Per gli amanti di questi splendidi fiori ora è possibile trovarli dal fioraio di fiducia. Ma anche se li abbiamo piantati in giardino o in vaso. La loro bellezza e i loro colori abbelliranno le nostre case. L’unico problema con questi stupendi fiori è che durano molto poco. Non è possibile ammirare la loro bellezza per molto tempo, che sono subito appassiti.

Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa parleremo di come preservarli il più a lungo possibile. E di come preparare il bulbo alla prossima fioritura.

Se amiamo i tulipani è questo il momento giusto per vederli fioriti

Come abbiamo detto in precedenza il difetto principale di questi bellissimi fiori è la durata. La fioritura dura per una settimana nei climi più o meno freschi. Se fa troppo caldo ed è esposto al sole anche soltanto 3 giorni. E soprattutto va piantato a settembre, quindi come fare se si è arrivati tardi? Nessun problema, si possono comprare già pronti alla fioritura. Basterà rivolgersi ad un vivaio o al fiorista di fiducia.

E per avere tutto il mese i nostri tulipani? Basta comprare le ciotole già in fioritura a diverse settimane di distanza. Così per tutto il mese potremo goderci i nostri amati tulipani.

Ma cosa fare dopo la fioritura?

Il tulipano non è un fiore per tutti. Ci vuole molta pazienza e il risultato, come detto, dura per poco. Se amiamo i balconi sempre fioriti non è la pianta ideale. Ma se invece è il nostro fiore preferito e siamo pronti ad impegnarci, ecco cosa fare. Prima di tutto, quando i fiori appassiscono bisogna tagliare i gambi alla base. Questo si può fare già se vogliamo recidere i tulipani e metterli in un vaso con acqua. Dopodiché continuiamo ad annaffiare il vaso e a concimarlo ogni 15/20 giorni. Questo serve a mantenere sano il bulbo. Quando le foglie saranno ormai ingiallite va estratto il bulbo. Poi si può conservare in un luogo fresco e sarà pronto per essere ripiantato ad ottobre. Ma non più in vaso, avrà bisogno di un giardino.

Ed ecco perché se amiamo i tulipani è questo il momento giusto per vederli fioriti. Possiamo goderci la loro bellezza per poco, ma sono dei fiori stupendi. E se li amiamo così tanto, quando sarà possibile viaggiare liberamente, bisogna fare un salto in Olanda. La patria dei tulipani ha il parco di fiori più famoso del mondo, il Keukenhof.