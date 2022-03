Tratta da un libro, come spesso accade, torna una serie TV che ha stregato milioni di italiani. Una serie romantica, bizzarra e ottimista che non possiamo assolutamente perdere. Se ci siamo persi la prima stagione ovviamente non dobbiamo temere, perché questa è ancora disponibile. Solo sei episodi che raccontano dei segni zodiacali. Ma visto che i segni dello zodiaco sono 12, non poteva mancare una seconda stagione. E così è stato.

La prima stagione

Nella prima stagione di Guida astrologica dei cuori infranti, astrologia e amore si uniscono in una trama perfetta. Alice è la nostra protagonista, segno Bilancia ascendente Leone. Lei lavora in una televisione locale. Il tutto è girato a Torino. E ovviamente Alice è alla ricerca del vero amore, quello delle famose farfalle nello stomaco.

La protagonista ha un ex fidanzato, il quale le comunica che sarà prossimo al matrimonio e che la futura moglie è in dolce attesa. Alice lo ama ancora, ma nessuno comanda l’amore o forse gli astri sì? Così il suo amico Tio la introduce al mondo dell’astrologia, e questo mondo inizia a piacere ad Alice.

Dopo un primo incontro con il suo capo, sembra che Alice abbia trovato l’amore e che quindi abbia smesso di cercarlo. Unico problema? Non si sa il segno zodiacale di lui. Forse un bene o forse un male. Alice ci spera e sembra pronta ad una nuova relazione con Davide, ma purtroppo scopre che ha baciato un’altra ragazza. Ed è qui che la prima stagione termina: proprio sul più bello.

Se amiamo i segni zodiacali e l’astrologia non possiamo perdere questa serie TV su Netflix

Ieri Netflix ha rilasciato la seconda stagione, che ovviamente riparte da quel bacio. La mattina dopo quel bacio Alice è scossa e confusa, soprattutto perché i due lavorano insieme. E adesso quindi? Quello che è certo è che non bisogna mettere i bastoni tra le ruote a una Bilancia.

Anche la seconda stagione, come la prima, è composta da 6 puntate. E queste vedranno lo svolgere della vita di Alice e dei suoi amici. Tra amore e consigli astrologici la nostra protagonista riuscirà nel suo vero intento? Riuscirà in amore e lavoro? Oppure la presenza di Davide le farà da ostacolo? E le stelle quanto ci posso essere d’aiuto? È meglio fare di testa nostra oppure ascoltarle? Quindi, se amiamo i segni zodiacali e l’astrologia non ci resta che vedere questa serie e scoprire se alla fine avranno la meglio le stelle o la ragione.

