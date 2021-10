Quando abbiamo un cane ci dimentichiamo spesso che si tratta di un essere vivente che con noi condivide moltissime cose. Certo, l’evoluzione della sua specie lo ha portato ad avere delle caratteristiche leggermente diverse dalle nostre.

In fin dei conti, però, noi umani e i cani apparteniamo alla stessa grande famiglia dei mammiferi. Ecco perché a volte cerchiamo di educarli come educheremmo i nostri figli. Magari, usiamo questi tre giochi brillanti e diversi dal solito per stimolare la sua intelligenza. Oppure, cerchiamo di parlargli e di renderlo partecipe della nostra quotidianità. Tuttavia, ci dimentichiamo spesso che il nostro cane si può anche ammalare.

A volte siamo egoisti, non abbiamo voglia di portarlo a spasso quando c’è bel tempo e aspettiamo all’ultimo minuto. Magari piove e si bagna e poi immancabilmente si ammala. Questo è solo uno dei molteplici errori che rischiamo di commettere nei suoi confronti se non facciamo attenzione. Infatti, se amiamo davvero i cani dovremmo evitare di fare questi errori comuni a ottobre.

Rispettare la sua salute

La prima regola da seguire ci arriva da una presa di coscienza. Essere padroni di un cane non vuol dire diventare dei dittatori che decidono tutto seguendo unicamente la propria volontà e interesse. Il cane ha delle necessità fisiche e psicologiche che non solo dobbiamo rispettare ma soprattutto capire. In particolare, con l’arrivo dei primi freddi e gli sbalzi costanti di temperatura, i cani sono soggetti come noi ad ammalarsi e a stare male.

Alcune razze di cane per evoluzione diversa dalle altre riescono a sopportare al meglio il freddo: pensiamo agli Husky, ad esempio. D’altra parte, alcuni cani che sono stati abituati a vivere fuori casa anche di notte patiscono di meno il freddo. Per gli altri la situazione è diversa, vediamo insieme come risolvere la questione.

Se amiamo davvero i cani dovremmo evitare di fare questi errori comuni a ottobre

Un primo errore è legato a una buona azione. Pensiamo che con i cappottini per cani riusciamo ad arginare il problema. Ebbene, la risposta è dipende. In realtà, se abbiamo cani con pelo corto il cappottino è un’ottima scelta. Altrimenti, rischiamo di creare ancora più sbalzo termico. Il cane a pelo lungo mal sopporterebbe questa ulteriore protezione e cercherebbe di togliersela ad ogni costo. In secondo luogo, dovremmo cercare di evitare di dare da mangiare al cane dei prodotti da frigo appena tirati fuori.

Il cane non deve mangiare del cibo troppo freddo in autunno, non lo faremmo nemmeno noi. Legata a questa problematica, troviamo il luogo dove dovrebbe mangiare il cane in autunno. Si tratta senza dubbio di uno spazio riscaldato, così da favorire una corretta digestione.

