Ecco quali sono i migliori album di sempre da ascoltare se ami la musica. Sui migliori album di sempre è possibile stilare delle classifiche. Che comunque non saranno mai oggettive. Per esempio, si potrebbero indicare i migliori album di sempre per genere musicale.

Oppure in base al decennio. Invece, se ami la musica ecco quali sono i migliori album di sempre da ascoltare. Ovverosia i 10 album che hanno fatto la storia. E che quindi sono delle vere proprie pietre miliari. Indipendentemente dal genere musicale. E fermo restando che la lista è chiaramente non esaustiva.

Se ami la musica ecco quali sono i migliori album di sempre, da Michael Jackson ai The Doors

Thriller: album del 1982 di Michael Jackson. Una delle tracce è Billie Jean, che è anche uno dei brani dell’artista più famosi e conosciuti al mondo.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band: capolavoro del 1967 dei The Beatles. Il disco è una vera e propria pietra miliare della musica pop.

The Dark Side of the Moon: album del 1973 dei Pink Floyd. Band che ha fatto la storia. E che ha rivoluzionato la musica con le sue sperimentazioni.

Nevermind: pubblicato nel 1991, si tratta del secondo album dei Nirvana. Band che ha rivoluzionato la musica per quel che riguarda il rock alternativo. E in particolare la musica grunge.

Led Zeppelin: si tratta dell’album di debutto della band omonima. Pietra miliare della storia della musica hard rock. Con influenze british blues e blues rock.

Born to Run: è il terzo album di Bruce Springsteen. Quello che ha lanciato l’artista verso il successo. Diventando poi ‘The Boss’.

London Calling: capolavoro del 1979 dei The Clash. Una band che ha rivoluzionato la musica punk rock.

Highway 61 Revisited: album del 1965 di Bob Dylan. Artista poliedrico e punto di riferimento in campo musicale a livello mondiale.

The Joshua Tree: capolavoro del 1987 degli U2. Fanno parte del disco, non a caso, brani di successo senza tempo. Come With or Without You e Where the Streets Have No Name. Ma anche I Still Haven’t Found What I’m Looking For.

The Doors: album dell’omonima band. Con Jim Morrison indimenticato leader e frontman. Nell’album ci sono brani capolavoro. Come Break on Through (To the Other Side) e Light My Fire. Ma anche Alabama Song e The End.