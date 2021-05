Capita spesso di avere i muscoli indolenziti e doloranti quando torniamo da un’escursione nella natura o una lunga passeggiata in collina. In questo caso, anche se il riposo e lo stretching sono le cure più indicate, potremmo ricorrere all’uso di una crema analgesica. Questo tipo di creme è pensato apposta per ridurre l’infiammazione e alleviare il dolore causato dall’acido lattico o da muscoli troppo contratti. Le creme analgesiche possono essere un alleato importante per ritornare in pista il prima possibile e lasciarci il dolore alle spalle. Ma attenzione, spesso commettiamo un errore che fa in modo che la crema sia sostanzialmente inutile, con spreco di tempo, di denaro, e risultati insoddisfacenti.

Se al ritorno dalle prime escursioni abbiamo i muscoli doloranti, non facciamo questo banale errore che può vanificare l’azione della crema analgesica.

Applicazione corretta

Per prima cosa, quando applichiamo la crema dobbiamo leggere attentamente le istruzioni riportate sul foglietto illustrativo. Con alcune creme viene consigliato un massaggio insieme all’applicazione, mentre per altre è meglio rimanere assolutamente fermi. Ma in ogni caso, non dobbiamo commettere questo errore. Se al ritorno dalle prime escursioni abbiamo i muscoli doloranti, non facciamo questo banale errore che può vanificare l’azione della crema analgesica: coprire il punto dolorante con delle bende. Vediamo perché.

Non copriamo subito la zona di applicazione

Molti applicano subito una benda, un tutore, o semplicemente indossano i vestiti dopo aver applicato la crema analgesica. Purtroppo, questo è un errore. La crema, infatti, non ha tempo di essere assorbita dalla pelle prima di venire rimossa dal contatto con un corpo estraneo. Anche se ci sembra che la crema sia penetrata abbastanza, è sempre meglio attendere un minimo di 20 minuti dopo l’applicazione per assicurarci che sia stata assorbita completamente. È anche consigliato indossare capi larghi e non aderenti subito dopo l’applicazione.

