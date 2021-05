Se al mattino ci ritroviamo più grassi è colpa di pessime abitudini. Dobbiamo assolutamente perderle e magari decidiamo di farlo a partire da oggi. Solo correggendo i nostri comportamenti e le nostre abitudini sbagliate, specialmente quelle legate agli spuntini dopo cena e al sonno insufficiente, smetteremo di ingrassare.

Ingrassiamo se mangiamo male, ma anche se dormiamo poco e male. Scopriamo perché con l’aiuto degli Esperti di Dieta e Alimentazione di ProiezionidiBorsa.

Tendiamo ingrassare se dormiamo poco e male

Il sonno disturbato aumenta la produzione dell’ormone che stimola l’appetito. Ovvero la grelina. E la produzione di leptina diminuisce quando siamo stanchi.

Capita di svegliarsi affamati nel cuore della notte? Non dobbiamo cedere alla fame notturna e convincerci che abbiamo bisogno di più energia. Non dobbiamo iniziare a mangiare fuori pasto. Gli spuntini notturni sono una pessima abitudine che aumenta il rischio di obesità ma anche quello di sviluppare il diabete di tipo due.

Se il metabolismo si rallenta

Se al mattino ci ritroviamo più grassi è colpa di queste pessime abitudini che dobbiamo assolutamente perdere. L’aumento di peso è dovuto anche al rallentamento del metabolismo che ci procuriamo a causa della scarsa qualità del sonno.

Quando il nostro corpo è stanco, consuma meno calorie e interrompe l’assimilazione dei nutrienti. In questo modo il grasso sarà immagazzinato più facilmente.

Attenzione anche alle tempistiche dei pasti. Un tema sul quale non riflettiamo abbastanza quando siamo a dieta.

Se ceniamo troppo presto o saltiamo il pasto serale, non è vero che siamo avvantaggiati nel dimagrire. Le calorie ingerite possono causare un eccesso di energia non necessario all’orario sbagliato, se ceniamo troppo presto rispetto alle nostre abitudini.

Presto ci ritroveremo con altro appetito da soddisfare, la voglia dello spuntino notturno che ci fa subito ingrassare.

Saltare il pasto serale non fa perdere peso

Perché al mattino ci ritroviamo con un forte appetito e la voglia di compensare. Tutti i pasti dovrebbero essere di quantità moderata. Prevedere tre parti di vegetali, frutta e legumi e una di proteine (anche animali come carni bianche e pesce) e dobbiamo consumarli in orari regolari ogni giorno.

Infine, per non ritrovarci più grassi al mattino, non dovremmo mangiare guardando ad esempio il Pc, iPad o telefono cellulare. Perché ci distraggono dal consumo visivo del cibo e dall’apprezzare fino in fondo i sapori.

Anche queste sensazioni contribuiscono alla soddisfazione alimentare del nostro corpo che non richiederà altro cibo fuori dagli orari prestabiliti.