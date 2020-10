Quante volte ci è capitato di ritrovarci in situazioni spiacevoli a qualche bar o ristorante? Soprattutto quando il negoziante dice di non avere il resto. Insomma, andiamo tranquilli alla cassa con i nostri soldi. Ne abbiamo più del necessario. Allunghiamo la nostra banconota e aspettiamo il resto che ci spetta. Ed ecco che arriva la brutta notizia. Il negoziante non può ridarci indietro i soldi perché non ha il giusto cambio. Cosa succede in questi casi? Se al bar non hanno il resto, possono rifiutarsi di vendermi la merce o posso non pagare? Cerchiamo di vederci più chiaro.

Resto mancante alla cassa, cosa succede?

Capita a tutti, prima o poi, questa situazione imbarazzante. Per esempio, prendiamo un caffè al bar e ci presentiamo con la banconota da 50 euro alla cassa. Ed ecco che arriva quella frase temuta. Non c’è resto sufficiente. In realtà, l’Avv. Angelo Greco ci spiega che il commerciante è obbligato ad avere i resti necessari già dal primo mattino. E non può decidere di non vendere la propria merce solo perché non ne ha. Se mai dovessi sentirti dire che devi andare a cambiare i soldi, sappi che sei libero di scegliere. Perché non è un tuo obbligo.

Se al bar non hanno il resto, possono rifiutarsi di vendermi la merce o posso non pagare?

In realtà, nessuna di queste due opzioni è quella giusta. Ci sono due modi semplici di risolvere questo problema secondo l’Avv. Greco. Il primo è quello di metterci della buona volontà. Quindi cercare sempre di girare con banconote relativamente basse se siamo clienti, e quello di avere il resto da dare se siamo commercianti. Altro modo è quello di creare dei “debiti” con il commerciante, ma senza alcun tipo di interessi. Perciò, si può segnare che il cliente deve al commerciante tot. soldi, che saranno addebitati sulla prossima spesa. Il cliente, quindi, potrà arrogarsi il diritto di pagare un altro giorno o di utilizzare la carta di credito.

